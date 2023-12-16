Как правильно наносить тональный крем, чтобы не выглядеть старше

С возрастом кожа становится более сухой, теряет эластичность и появляются морщинки. В этой связи важно подбирать тональный крем с учетом этих изменений.

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Об этом пишет Ukr.media.

Бессчетные ошибки в нанесении тонального крема могут еще больше выделить возрастные конфигурации. Вот несколько советов, как избежать этого:

Не используйте слишком плотный тональный крем. Он будет ложиться неровно, забиваться в морщины и создавать эффект маски.

Наносите тональный крем после основания под макияж. Основание поможет равномерно распределить тональный крем и предотвратить его растекание.

Выбирайте тональный крем по уходу. Такой крем содержит увлажняющие компоненты, которые помогут поддержать здоровье кожи.

Выбирайте тональный крем точно под свой оттенок кожи. Темный тональный крем придаст возрасту, а светлый может подчеркнуть возрастные изменения.

Наносите тональный крем спонжем или бьюти-блендером. Это поможет равномерно распределить крем и избежать образования изломов.

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Вот пошаговый алгоритм нанесения тонального крема:

Нанесите основание под макияж. Нанесите тональный крем на лицо, шею и зону декольте. Растушуйте тональный крем круговыми движениями, чтобы он равномерно распределился. При необходимости нанесите консиллер на проблемные участки. Зафиксируйте макияж пудрой.

Следите за тем, чтобы тональный крем был свежим и не засохшим. Сухой тональный крем будет плохо ложиться на кожу и подчеркивать морщинки.

Напомним, мы уже писали, какое влияние оказывает тональный крем на кожу.

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