Как правильно наносить тональный крем, чтобы не выглядеть старше
С возрастом кожа становится более сухой, теряет эластичность и появляются морщинки. В этой связи важно подбирать тональный крем с учетом этих изменений.
Об этом пишет Ukr.media.
Бессчетные ошибки в нанесении тонального крема могут еще больше выделить возрастные конфигурации. Вот несколько советов, как избежать этого:
- Не используйте слишком плотный тональный крем. Он будет ложиться неровно, забиваться в морщины и создавать эффект маски.
- Наносите тональный крем после основания под макияж. Основание поможет равномерно распределить тональный крем и предотвратить его растекание.
- Выбирайте тональный крем по уходу. Такой крем содержит увлажняющие компоненты, которые помогут поддержать здоровье кожи.
- Выбирайте тональный крем точно под свой оттенок кожи. Темный тональный крем придаст возрасту, а светлый может подчеркнуть возрастные изменения.
- Наносите тональный крем спонжем или бьюти-блендером. Это поможет равномерно распределить крем и избежать образования изломов.
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Вот пошаговый алгоритм нанесения тонального крема:
- Нанесите основание под макияж.
- Нанесите тональный крем на лицо, шею и зону декольте.
- Растушуйте тональный крем круговыми движениями, чтобы он равномерно распределился.
- При необходимости нанесите консиллер на проблемные участки.
- Зафиксируйте макияж пудрой.
Следите за тем, чтобы тональный крем был свежим и не засохшим. Сухой тональный крем будет плохо ложиться на кожу и подчеркивать морщинки.
Напомним, мы уже писали, какое влияние оказывает тональный крем на кожу.
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