Как правильно носить шпильку от сглаза, чтобы оберег действительно работал

Булавка от сглаза – это простой и доступный оберег, который используется для защиты от негативного влияния других людей. Считается, что шпилька может отвести сглаз и нехорошие взгляды, из-за чего возникают различные проблемы со здоровьем, такие как болезни, плохое настроение, неудачи и т.д.

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Оказывается, что многие неправильно носят этот оберег. Эзотерики отмечают, что польза и эффективность шпильки зависит от того, как ее носят. Если это сделать неправильно, то защиты от нее не будет.

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По мнению экспертов, лучше выбирать компактные обереги, которые незаметно защитят от недобрых людей и взглядов. Будет больше корить от шпильки, если она не будет привлекать внимание окружающих и хозяина.

Не столь важно металл, из которого изготовлен оберег (будь то нержавейка, серебро или золото). Самое главное – правильно носить. Также можно использовать шпильки с разными символами, такими как крестики, звезды или другие обереги.

Заколка от сглаза должна быть приколота с изнаночной стороны одежды, головкой вниз. Это направление считается более эффективным, поскольку оно направлено на негативную энергию. Заколку можно приколоть на любом месте одежды, но чаще всего ее прикалывают на плечи, грудь или шею.

Таким образом, нечистые силы, обитающие в нижнем мире, не повредят человеку. Если шпилька открылась и упала, то ее уже нельзя использовать, и лучше заменить.

Напомним, когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

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