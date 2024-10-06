Как правильно обрезать абрикос осенью: советы садоводов

Абрикосовое дерево отличается стремительным ростом. Без должного ухода за быстро разрастающейся кроной это может негативно повлиять на урожайность. Кроме того, интенсивный рост побегов делает абрикос уязвимым к болезням, может привести к его высыханию или даже гибели. Чтобы избежать этих проблем, необходимо систематически производить обрезку. Рассмотрим, как правильно это делать осенью, опираясь на информацию от Fermerstvo.

Оптимальное время для обрезки

Лучше всего проводить обрезку до начала сокодвижения ранней весной или после его прекращения поздней осенью.

Эксперты советуют начинать обрезать ветки уже с первого года жизни дерева. Осенняя обрезка носит санитарный характер – удаляются больные, поврежденные и сухие побеги для сохранения здоровья всего дерева. Если крона абрикоса слишком густая, дерево страдает недостаточным освещением, что может привести к усыханию и отмиранию ветвей.

Осеннюю обрезку рекомендуется проводить не раньше середины октября, причем она подходит только для средне- и раннеспелых сортов абрикоса.

Правильная техника осенней обрезки абрикоса

Подготовка инструментария

Для ухода за абрикосом понадобятся:

секатор;

садовый нож для прививки;

садовая пилка;

точильный камень;

веревка для поддержки веток;

средства для обработки срезов (например, садовый вар).

Все инструменты должны быть острыми. Перед работой зубья садовой пилы следует развести в разные стороны, чередуя их наклон вправо и влево. Угол отгиба зубов должен быть одинаковым, а острой стороной все зубы должны быть направлены внутрь.

Непосредственно перед процедурой весь инвентарь дезинфицируют для защиты от болезней и вредителей.

Методика обрезки

Осенняя формирующая обрезка абрикоса производится для равномерного распределения питательных веществ между плодоносящими побегами в следующем сезоне. Потому таковой тип обрезки используют с юного возраста деревьев.

Для формирования кроны используют ярусный метод. Оставляют 6-7 основных крепких побегов на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Процесс обрезки происходит следующим образом:

В первый год формируют крону, укорачивая центральный побег на четверть. На молодом деревце оставляют две главные ветви с промежутком около 30 см, остальные удаляют. Другие ветки подрезают до длины на 20-30 см меньше длины центрального побега. В следующем году две молодые ветки обрезают аналогично, увеличивая расстояние между ними до 40 см. В последующие годы повторяют процедуру, увеличивая интервал на 10 см. Боковые ветви на центральном побеге длиннее 60 см укорачивают наполовину. Короткие оставляют без изменений. Слабые короткие ветви с потенциалом плодоношения рекомендуют прищипываться к моменту их укрепления.

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Регулирующая обрезка помогает поддерживать форму кроны и урожайность абрикоса. При этом удаляют побеги, направленные внутрь кроны, чтобы обеспечить достаточное освещение всех частей дерева.

У зрелого абрикоса часто прекращается рост новых побегов. Для омоложения старого дерева производят осеннюю обрезку:

После тщательного осмотра выбирают несколько неплодоносящих веток и спиливают их садовой пилой под углом 45°. Определяют несколько сильнейших относительно молодых побегов и удаляют растущие на них ветви. Старые ветви постепенно удаляют в течение нескольких лет при каждой осенней обрезке.

Уход после обрезки

После процедуры обрезки абрикос требует особого внимания:

Все срезы отделывают садовым варом.

Большие раны дезинфицируют раствором медного купороса.

Для адаптации и обновления дерева вносят фосфорные и азотные удобрения.

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