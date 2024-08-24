Как правильно обрезать яблони после плодоношения и зачем это делать
Этот процесс важен для здоровья и урожайности дерева. Осень – лучшее время для обрезки, когда дерево отдыхает. При обрезке мы можем удалить больные и поврежденные ветви и придаем кроне желаемую форму для лучшего освещения и проветривания, а также стимулируем рост новых плодоносящих ветвей. Об этом пишет Zahid.net.
Когда обрезать:
- После опадания листвы и до наступления устойчивых морозов.
Инструменты:
- Секатор, лопер, пила, садовый нож, дезинфектант, садовый вар.
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Типы обрезки:
- Санитарное: Удаление больных и сухих ветвей.
- Формовочное: Придание формы молодым деревьям.
- Прожижающая: Удаление ветвей, загущающих крону.
- Омолаживающая: Для старых деревьев.
Советы:
Срезы делайте чистыми и гладкими и обрабатывайте их садовым варом. Не оставляйте пней и удаляйте ветки, растущие внутрь кроны. Не обрезайте более 1/3 кроны за один раз. Удаляйте ветви, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Оставляйте пенек с одной почкой при удалении веток.
Каждое дерево имеет свои особенности. Регулярная обрезка поможет вашей яблоне расти здоровой и плодоносить обильно.
Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.
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