Как правильно подобрать помаду, если у вас седые волосы

Седые волосы являются естественным признаком возраста, которого невозможно избежать. Однако этот цвет может стать украшением, если правильно подобрать макияж, особенно цвет помады. Выбирая идеальный оттенок помады, следует ориентироваться на цвет волос и тон кожи. Если они изменились, следует попробовать новый оттенок или даже новый тон.

Эксперт по красоте Николь Джонсон, у которой поседели волосы, отметила, что для белого и серебристого цвета ее волосы нужно изменить оттенки косметики, особенно губной помады.

Когда Николь была брюнеткой, ей подходили коричневые и коралловые оттенки помады. Но с седыми волосами эти оттенки "не выглядят хорошо".

Каких оттенков помады следует избегать обладательницам седых волос? Николь советует избегать теплых, бронзовых и золотых тонов, противоречащих холодным серым прядям. Она объяснила, что желтые, коричневые и золотистые оттенки помады "совсем не подходят" для ее седых волос или бледной кожи.

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Светлый чудесный оттенок также не подходит, поскольку скрывает естественный румянец губ и придает "совершенно однотонный" вид.

Какие оттенки помады подходят женщинам с седыми волосами? По мнению Николь, среди оттенков губной помады, гармонично выглядящих с седыми волосами, есть несколько вариантов, многие из которых розовые. Для ежедневного использования подойдет розовый оттенок, немного темнее естественного цвета губ. Для более "смелого" вида Николь рекомендует выбирать немного более яркие оттенки.

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