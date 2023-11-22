Как правильно поливать комнатные растения, чтобы уберечь корни от гниения: цветоводы поделились действенным лайфхаком

Общеизвестно, что самым главным этапом в уходе за растением является предоставление достаточного количества воды для сохранения его здоровья. Однако часто владельцы растений допускают распространенную ошибку – избыточный полив, что может привести к развитию корневой гнили. Это особенно касается комнатных растений, где избыток воды часто не отводится и растение оказывается в состоянии постоянного замачивания.

Видео дня

Об этом пишет Главред.

К счастью, специалисты по садоводству разработали простой способ избежать чрезмерного полива – используйте кубики льда. Добавление нескольких кубиков льда в почву комнатных растений может обеспечить необходимое увлажнение, поскольку они медленно тают в течение длительного времени.

Читайте также: Шесть растений, устраняющих все неприятные запахи на кухне

Этот метод не только экономит время, избежав необходимости ручного полива, но и минимизирует риск протекания воронок и может снизить расход воды. Специалисты из Our Houseplants подтверждают, что "этот трюк с кубиками льда может помочь экономить на счетах за воду, предотвращая чрезмерное полив и защищая корни от чрезмерного замачивания, что может привести к гниению".

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения привлекают благополучие.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!