Как правильно поливать редиску, чтобы она была вкусная и сочная: ответ огородников

Редис - это одна из первых культур, которая радует нас своим урожаем весной. Ее можно выращивать как в парниках, так и на открытых грядках, поскольку она устойчива к холоду.

Этот корнеплод созревает очень быстро, обычно за 20-40 дней после прорастания. Он нуждается в достаточной влажности, поэтому необходимо обеспечить регулярный полив, но с соблюдением определенных правил, о них пишет ProstoWay.

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Правила полива редиса

Важно поддерживать регулярный полив. Если редко, но объемно поливать, редис может потрескаться. С ней случится то же самое, если на улице зачастили дожди.

Недостаточный же полив приведет к тому, что корнеплоды будут горькими и с пустотами внутри. Идеальный вариант полива - это ежедневно утром или вечером. В жаркую и сухую погоду поливать нужно дважды в день, чтобы земля всегда оставалась влажной. Так редис будет сочным и очень вкусным.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно выращивать редис, чтобы его не ели черви.

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