Как правильно пользоваться мицеллярным и гидрофильным маслом, чтобы не навредить коже: полезные советы

Используя косметические средства, следует соблюдать определенные правила, чтобы не свести на нет их эффективность. Рассмотрим три типичных ошибки.

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Следуя простым рекомендациям по применению косметических средств, вы сможете в полной мере воспользоваться их преимуществами для красоты и здоровья. Это очень важно для здоровья кожи. Об этом пишет Радиотрек.

Мицеллярная вода

Ошибочно мнение, что мицеллярку можно не смывать. Если на упаковке нет рекомендаций, обязательно уберите ее с помощью обычного средства. Иначе поры могут забиться.

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Гидрофильное масло

Это средство отлично удаляет даже стойкий макияж. Однако после этого нужно очистить кожу. Иначе есть риск забить поры. Воспользуйтесь любимым средством для умывания или тоником.

Масла для тела

Из-за медленного впитывания, масла могут оставлять жирные пятна на одежде. Но это случается только при нанесении на сухую кожу. Оптимальный вариант – втирать масло в тело после душа, пока кожа влажная. Тогда она хорошо впитается и максимально увлажнится.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей лица.

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