Как правильно пользоваться стиральными капсулами, чтобы они были эффективными

Капсулы для стирки – это удобное и эффективное средство, позволяющее сэкономить время и пространство в ванной комнате. Однако, чтобы получить желаемый результат, важно знать, как правильно использовать эти средства.

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Об этом пишет ukr.media. Всегда читайте инструкцию изготовителя, чтобы получить наилучший результат от стирки. Если вы стираете белье с цветными принтами, выбирайте капсулы для цветного белья, для белья с темными цветами, выбирайте капсулы для темного белья, а если вы стираете белье из чувствительных тканей – капсулы для деликатных тканей.

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Преимущества капсул для стирки

Удобство использования: не нужно отмерять количество порошка или ополаскивателя.

Экономичность: одной капсулы хватает на 6 кг белья.

Безопасность: капсулы содержат минимальное количество химических веществ, поэтому безвредны для кожи.

Недостатки капсул для стирки

Не подходят для ручной стирки.

Необходимо следовать инструкциям производителя, чтобы оболочка капсулы полностью растворилась.

Как правильно пользоваться капсулами для стирки

Вынимайте капсулу из коробки сухими руками. Влага может растворить оболочки. Уложите капсулу на пустой барабан стиральной машины. Не кладите его прямо на белье. Загрузите белье в барабан. Не перегружайте машину, чтобы стирка была эффективной. Если капсула не содержит бельевого кондиционера, добавьте его в специальный отсек стиральной машины. Выберите режим стирки и запустите машину.

Всегда читайте инструкцию изготовителя, чтобы получить наилучший результат от стирки. Если вы стираете белье с цветными принтами, выбирайте капсулы для цветного белья, для белья с темными цветами, выбирайте капсулы для темного белья, а если вы стираете белье из чувствительных тканей – капсулы для деликатных тканей.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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