Как правильно сажать чеснок, чтобы точно принялся: советы огородников

Многие огородники стремятся извлечь максимальный урожай со своих грядок. Для достижения этой цели важно знать ключевые правила выращивания овощей, фруктов и других культур. В частности, для получения обильного урожая чеснока, знания о том, когда и как его сажать весной, имеют первостепенное значение. Об этом пишет Главред.

Оптимальное время для посадки чеснока

Для удачного выращивания чеснока принципиально верно найти время его посадки. Лучшим периодом считается весна, когда почва прогреется до температуры +5…+7°C. Это благоприятные условия для формирования корневой системы и развития стеблей растения.

Обычно почва достигает такой температуры в апреле. Однако в зависимости от погодных условий это может произойти как в начале месяца, так и в его середине.

Подготовка почвы и посадка чеснока

Для выращивания чеснока рекомендуется выбирать песчаную почву, которая обеспечивает хороший доступ воздуха и воды к корневой системе. Участок должен быть хорошо освещен солнцем и защищен от сильных ветров. Также следует избегать низменных участков с высоким уровнем влажности.

Перед посадкой почву на участке тщательно перекапывают и обогащают перегноем. Дополнительно можно внести комплексные минеральные удобрения и древесный пепел.

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Подготовка зубчиков чеснока

Для лучшей схожести и защиты от болезней зубчики чеснока рекомендуется перед посадкой замочить в течение 12 часов в растворе перманганата калия или медного купороса. Также можно обеззаразить их, поместив на 2 часа в раствор из пепла, который предварительно прокипятить.

Техника посадки

На участке производят небольшие борозды глубиной 3-4 см. Расстояние между рядами чеснока должно составлять 30 см.

Зубчики чеснока высаживают в борозды на расстоянии 10-12 см друг от друга. Для мелких зубчиков это расстояние можно уменьшить до 8 см.

После посадки зубчики заворачивают землей и обильно поливают водой.

Дополнительные советы:

Для лучшего прорастания зубчиков чеснока рекомендуется сажать их побегами вверх.

Для защиты от вредителей и болезней посадки можно присыпать измельченным табаком или золой.

Регулярный полив и рыхление почвы будут способствовать лучшему развитию чеснока.

Напомним, мы уже писали, что нужно сделать с чесноком перед посадкой, чтобы дал хороший урожай.

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