Как правильно сажать и ухаживать за черной смородиной осенью: советы огородников

Черная смородина – одна из любимых ягодных культур в украинских садах. Ее выращивают как любители, так и профессиональные садоводы. Известность эта ягода завоевала благодаря своему неповторимому вкусу, яркому аромату и богатому содержанию полезных для человека веществ – витаминов, кислот, микро- и макроэлементов. GrowHow предлагает обзор основных этапов осеннего ухода за кустами смородины, чтобы в следующем сезоне они порадовали обильным урожаем сочных плодов.

Следует заметить, что смородина плодоносит 12-15 лет, а самые щедрые урожаи дарит на 6-7 год роста. Большинство сортов черной смородины самоопыляемые, то есть не нуждаются в опылителях. Однако опытные садоводы советуют высаживать на участке несколько разных сортов для лучшего перекрестного опыления. Это сделает ягоды из вашего сада еще слаще.

Хотя смородину можно высаживать в течение всего вегетационного периода, оптимальное время для этого – конец сентября или начало октября. В таких условиях саженцы успеют хорошо укорениться до зимы, а с наступлением весны быстро пойдут в рост. Об этом пишет growhow.

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Для смородины лучше всего подходит плодородная почва с легкой кислотностью или нейтральной реакцией – pH 5,0-5,5. Культура предпочитает суглинки. Идеальное расположение для кустов черной смородины – южная или юго-западная сторона участка, защищенная от ветра. Место должно быть хорошо освещено, а уровень грунтовых вод не должен подниматься выше 1,5 м.

Лунки для осенней посадки саженцев черной смородины рекомендуется подготовить через 2-3 недели. Их следует на две трети заполнить смесью верхнего слоя почвы, золы и перепревшего компоста. К моменту посадки почва в яме должна осесть и уплотниться.

После высадки у саженцев необходимо обрезать все побеги, оставляя на каждом не более 2-3 почек. Каждый куст нуждается в щедром поливе.

Владельцам уже имеющихся насаждений смородины следует произвести обрезку кустов в октябре. Если полноценная обрезка была осуществлена весной, то осенью достаточно удалить сухие, поврежденные, больные и неправильно растущие ветви и побеги.

Если же привести в порядок куст весной не удалось, стоит сделать это осенью после полного опадания листьев. Сухие ветки можно удалять из куста смородины в любое время года. В начале октября целесообразно внести под кусты смородины органические и минеральные удобрения, обильно полить и перекопать почву вокруг.

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