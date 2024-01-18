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Как правильно сажать мелкие семена: лайфхак, действительно упрощающий жизнь

Игорь Романько

Как правильно прорастить маленькие семена на салфетках

Посев мелких семян на рассаду может быть достаточно сложной задачей. Семена таких цветов, как петуния, бархатцы, агератум, часто меньше макового зернышка, и их легко не заметить.

Чтобы упростить этот процесс, можно воспользоваться простым способом, который предлагают опытные садоводы. Через несколько дней салфетка разложится, и семена прорастут в почву, пишет ukr.media.

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Что нужно:

  • Бумажная белая салфетка
  • Почва для рассады
  • Пленка, крышка или стекло
  • Марганцовка (по желанию)

Инструкция:

  1. Разрежьте салфетку на куски по размеру емкости, в которую вы будете сеять семена.
  2. Уложите салфетку в емкость и утрамбуйте ее.
  3. Насыпьте на салфетку семена.
  4. Увлажните семена из пульверизатора.
  5. Накройте емкость пленкой, крышкой или стеклом.
  6. Поставьте емкость в теплое место.

Некоторые нюансы:

  • Перед использованием салфетку нужно разорвать на два слоя, чтобы она стала еще тоньше.
  • Семена нужно сеять на расстоянии 1-2 см друг от друга.
  • Увлажнять семена нужно очень осторожно, чтобы не взбить их в кучу.
  • Если вы хотите предотвратить развитие грибковых заболеваний, добавьте в воду для полива немного марганцовки.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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