Как правильно сеять астры на рассаду: советы опытных дачников

Астры – настоящие королевы осеннего сада. Их яркие цветы радуют глаз, когда другие уже отцвели. Чтобы астры зацвели пышно, важно правильно вырастить рассаду.

Видео дня

Многие спешат сеять астры уже в феврале, но лучше делать это с конца марта, пишет prostoway. Благодаря этим несложным советам вы сможете вырастить здоровую и крепкую рассаду астр, которая будет радовать вас своими пышными цветами в течение всей осени.

Читайте также: Как ухаживать за гортензиями, чтобы они пережили зиму: советы садоводов

Как сеять астры?

Возьмите ящик или миску высотой 5-7 см.

Насыпьте огородную землю.

Высейте семена вразброс или строчками.

Сверху легко присыпьте землей и полейте водой.

Закройте ящик пленкой и поставьте поближе к солнечному свету.

Каждые 2-3 дня поворачивайте сеянцы на другую сторону, чтобы они были ровные.

Пикировка астр

Когда появятся первые листики, рассаду нужно пикировать (рассадить в другой ящик).

При пикировке корешки астр нужно подрезать и углубить в сделанную палочкой ямку.

Уход за рассадой астр

Поливайте и осторожно разрыхляйте почву.

Когда листья сомкнутся, можно выносить рассаду в более прохладное место, чтобы она привыкала к изменению температуры.

Совет:

Для лучшего цветения астр можно подкормить рассаду комплексным удобрением 2-3 раза.

Высаживать астры в открытый грунт можно в конце мая – начале июня.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!