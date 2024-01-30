Как правильно смотреть мультфильмы без вреда для ребенка
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Продолжаю тему вреда мультфильмов для детей
Родителям нужно не искать методы запретов, а подойти к формированию экранного "меню" с умом.
Вот несколько советов, как это сделать:
✓ Длительность просмотра.
По рекомендациям ВОЗ, детям 1-2 лет можно смотреть ТВ не более 10 мин. в день. Детям 3-4 лет — 20 мин. в день. Детям 5-6 лет — 30 мин. в день. Детям 7-9 лет — до 1 часа в день.
✓ Цель просмотра.
Социологи провели опрос родителей на тему вреда/пользы телевизора для детей. 70% ответили, что просмотр мультиков и телепередач полезен. Но так ли это?
Перед выбором мультфильма подумайте о цели. Принесёт ли он пользу вашему ребёнку? Придирчиво фильтруйте контент, не позволяйте смотреть всё подряд, особенно если это ужастики или фильмы/передачи с возрастным цензом.
✓ Смотреть вместе.
Просмотр мультиков может объединять семью, если смотреть их вместе. А потом можете обсудить сюжет, задать ребёнку вопросы: что понравилось, что особо запомнилось, как бы он изменил сюжет и т. д.
✓ Не смотреть ТВ перед сном.
Чтобы не нарушать выработку мелатонина, смотреть мультики лучше в первой половине дня. Сюда же относится рекомендация по поводу расстояния к экрану. Лучше, чтобы он был большим и находился на достаточном расстоянии от глаз ребёнка — около 2 м.
✓ Не есть под мультик.
Это очень распространённая привычка — принимать пищу во время просмотра телевизора. Она формирует неосознанное питание, при котором ребёнок не контролирует наступление сытости, переедает. В результате ухудшается пищеварение, появляется лишний вес.
✓Никакого фонового режима.
Пассивный просмотр телевизора плохо влияет познавательную функцию у детей. Они длительное время окружены информационным шумом, их психика перегружена тем, что знать пока не нужно и в целом неинтересно. А ресурса постигать действительно важные вещи (учиться, что-то исследовать или просто спрашивать) уже не остаётся.