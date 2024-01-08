Как правильно стирать синтепоновые куртки, чтобы не было комков: лайфхак

Представить зиму без теплой куртки, в которой есть наполнитель из пуха, синтепона или холлофайбера невозможно. Они объемны и хорошо удерживают тепло. Однако, как и любая другая одежда, куртки нужно стирать.

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Об этом пишет Радиотрек.

Зимой хорошо зарабатывают химчистки, ведь многие боятся собственноручно стирать куртки, мол, могут испортить. Впрочем, опытные хозяйки знают секреты, которые помогут сохранить структуру наполнителя и избавиться от пятен.

Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить ее в хорошем состоянии, не утрачивая своего внешнего вида.

Проверка этикетки

Прежде чем приступать к стирке, важно внимательно изучить этикетку на вашей куртке. Производители обычно предоставляют рекомендации по уходу за изделием, которые следует соблюдать. Эта информация может быть представлена в интернациональной системе знаков.

Символы на этикетке одежды

Тазик с водой – это символ стирки. Количество точек внутри таза указывает на максимальную температуру стирки.

Без точек – стирка вручную при температуре не выше 30 градусов Цельсия.

Одна точка – стирка в машинке при температуре не выше 30 градусов Цельсия.

Две точки – стирка в машинке при температуре не выше 40 градусов Цельсия.

Три точки – стирка в машинке при температуре не выше 60 градусов Цельсия.

Четыре точки – стирка в машинке при температуре не выше 90 градусов Цельсия.

Круг с крестиком — стирка запрещена.

Руки в тазу – стирка вручную.

Выбор моющего средства

Важно выбрать правильное моющее средство. Для курток с пухом или синтепоном подойдет мягкое средство без содержания отбеливателей. Для технических тканей, имеющих водонепроницаемое покрытие, лучше использовать специализированные моющие средства, не портящие защитный слой.

Процесс стирки

Если стирка в машине разрешена, выберите деликатный режим при температуре не выше 30 градусов. Отжим также должен быть щепетилен. Перед стиркой выверните куртку наизнанку, застегните все молнии и липучки во избежание повреждения. Добавьте несколько шариков для стирки, если у вас есть, они помогут разбить взбивание наполнителя и сохранить его объем.

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Важно: не перегружайте барабан стиральной машины, поэтому стирайте куртку отдельно.

Сушка

После стирки тщательно вытряхните куртку, чтобы распределить наполнитель равномерно. Сушка на свежем воздухе – идеальный вариант. Однако, если вы пользуетесь сушильной машиной, установите низкую температуру и оставьте в барабане стиральные шарики, чтобы предотвратить взбивание наполнителя.

Окончательный уход

После высыхания куртку можно легко прогладить через ткань, чтобы восстановить ее первоначальный вид. Избегайте высоких температур и контакта железа с тканью.

Напомним, мы уже писали, что делать, если сбился пух в куртке.

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