Как правильно сушить грибы в духовке и где их потом хранить

Сушка грибов – это один из самых распространенных способов их хранения. После этого их можно использовать в течение нескольких лет.

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Они не потеряют своих вкусовых и питательных свойств. Также сушеные грибы можно измельчить в порошок и использовать в качестве приправы.

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Вот несколько причин, почему нужно сушить грибы:

Для хранения. Сушеные грибы можно хранить в герметичной таре в течение нескольких лет. Это хороший способ сохранить грибы на зиму, когда они недоступны.

Сушеные грибы можно хранить в герметичной таре в течение нескольких лет. Это хороший способ сохранить грибы на зиму, когда они недоступны. Для приготовления. Сушеные грибы можно использовать для приготовления различных блюд, например супов, соусов, рагу и других. Они придают блюдам насыщенный грибной аромат.

Сушеные грибы можно использовать для приготовления различных блюд, например супов, соусов, рагу и других. Они придают блюдам насыщенный грибной аромат. Для улучшения вкуса. Сушка грибов помогает им избавиться от лишней влаги и сделать их вкус более концентрированным.

Как правильно сушить грибы в духовке?

1. Очистите грибы от мусора, песка и грязи. Это удобно делать жесткой стороной губки для мытья посуды. После этого удалите ножки, если они толстые. Если грибы велики, нарежьте их на ломтики толщиной около 5 мм.

2. Разложите грибы на противень, застеленный пергаментом. Грибы должны лежать в один слой и не касаться друг друга.

3. Включите духовку на 40 градусов, по возможности выберите режим вентиляции. Также можно оставить дверцу духового шкафа открытой. При этой температуре грибы должны сушиться около 1-1,5 часов. Периодически переворачивайте их.

4. Далее сделайте температуру чуть выше – до 50 градусов. Так грибы должны сушиться еще 2,5-3 часа. Осматривайте грибы, а подсохшие доставайте.

Готовые грибы должны быть сухими и ломкими. Если грибы еще не совсем сухие, продолжайте сушить их в течение 1-2 часов.

Если грибы сильно выделяют влагу, можете слегка приподнять температуру духовки до 70 градусов Цельсия.

Кроме этого, на следующий день после сушки поставьте грибы еще раз в разогретую до 50 градусов духовку еще на 20-30 минут.

Где лучше хранить сушеные грибы?

После охлаждения грибы переложите в герметичную тару. Лучше всего для хранения использовать герметичную тару из темного стекла. Темное стекло защищает грибы от света, которые могут повредить их вкусовые качества. Герметическое закрытие предотвращает проникновение воздуха, которое может вызвать порчу грибов.

Вот несколько вариантов герметичной тары для хранения сушеных грибов:

Банки из черного стекла с плотной крышкой.

Контейнер из темного стекла с вакуумным закрытием.

Хлопковые или льняные мешочки с плотными завязками.

Не храните сушеные грибы в холодильнике или в морозильной камере. Также периодически проверяйте сушеные грибы на наличие признаков порчи.

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