Как правильно сушить обувь, чтобы она не потеряла форму

Частой проблемой в холодную и влажную погоду есть то, что обувь мокнет не только снаружи, но и внутри. Однако его можно высушить, а если сделать это правильно, сапоги или кроссовки точно не испортятся.

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Некоторые уловки могут помочь избавиться от влаги в обуви и сохранить ее форму. Однако, как пишет Pixel, за дело нужно взять как можно скорее. Лучше всего начать сразу, когда вернулись домой.

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Помните, что откладывать нельзя, поскольку во влажной обуви очень быстро размножаются грибки и бактерии, из-за чего появляется неприятный запах, иногда даже плесень. Если вы откладываете сушки, то будьте готовы, что материал обуви может стать жестким и испортится вид.

Подготовка обуви к сушке

Шаг 1. Избавьтесь от грязи, вымыв ботинки и другую обувь. Если же грязь засохнет на поверхности, то могут образоваться стойкие пятна, которые проблемно будет вывести. Удалять нужно не только болото, но и капли дождя или влажный снег.

Впрочем, будьте осторожны с обувью из нубука или замши. Их нужно аккуратно промокнуть полотенцем, поскольку они чистятся в сухом виде. Если же грязные кроссовки, то по возможности стирайте в стиральной машине.

Шаг 2. Выньте стельки, если это возможно. Благодаря циркуляции воздуха внутри обуви, процесс сушки будет происходить быстрее. Стельки сушите раздельно.

Шаг 3. Извлеките шнурки. Стирать и сушить их тоже нужно отдельно.

Шаг 4. Используйте формодержатель. Благодаря этому вы не будете иметь проблем с заломами и загибами, а обувь сохранит идеальную форму. Если же формодержателей у вас нет, то поставьте в обувь колодки из пенопласта, которые продавались вместе с паром, или положите внутрь смятую бумагу, газеты или салфетки.

Как правильно сушить обувь

1. Избегайте прямого нагрева. Нельзя ставить на батарею кроссовки, туфли, ботинки, а также у обогревателя или открытого огня. Не рекомендуется сушить обувь под прямыми лучами солнца. Главная причина: избыток тепла способно повредить поверхность обуви и изменить свойства клея, пропитки и т.д. Часто бывает, что после таких действий обувь рассохается, теряет свои свойства, в частности может стать более жесткой или будет пропускать воду.

2. Для сушки выбирайте место, где хорошо циркулирует воздух. Вы можете ставить обувь под вентилятор, но функция обогрева должна быть выключена. Высыхание ускорит, если ботинки или кроссовки оставить сохнуть на сквозняке.

Что делать, чтобы обувь быстрее высохла

1. Сушилки для обуви. Внутрь мокрой обуви можно положить специальные электрические нагревательные элементы, предназначенные для сушки обуви, но работающие от розетки или батареек. Гаджеты не навредят обуви и ускорят ее высыхание.

Кроме нагрева, у сушилок могут быть дополнительные функции, такие как дезинфекция и уничтожение грибков, бактерий.

2. Поместите внутрь обуви бумажные салфетки, газеты или туалетную бумагу. Эти материалы смогут впитать влагу, что ускорит высыхание. Но нельзя набивать очень туго и меняйте каждые 2-4 часа.

3. Используйте полотенце. Ткань также будет эффективно впитывать влагу. В каждый ботинок положите уголки полотенца, а свободной частью оберните обувь со всех сторон. Первое полотенце уберите через несколько минут, а следующее уже можно оставлять на несколько часов.

4. Рис или наполнитель для кошачьего туалета. Эти продукты нужно не просто сыпать в обувь, а сначала положить в носок, или насыпьте их в ведро, а обувь окуните внутрь.

Многие не знают, как эффективно утеплить свою обувь, особенно когда в сапогах или ботинках становится холодно. Поэтому UAportal рассказал о действенных, а главное бюджетных способах утепления.

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