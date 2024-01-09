Как правильно ухаживать за замшевой обувью, чтобы прослужила долго

Замшевая обувь – это стильная и долговечная вещь, но она требует особого ухода. Если вы хотите, чтобы ваши ботинки прослужили вам долго, соблюдайте простые правила ухода.

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Об этом пишет Ukr.media.

Удалите излишнюю воду. Как только вы придете домой с улицы, уберите стельки из ботинок и поставьте их на бумажные полотенца или газеты. Это поможет удалить излишнюю влагу и сохранить форму обуви.

Не используйте нагревательные устройства. Замша – это натуральный материал, который не переносит резких температурных перепадов. Под действием тепла она может деформироваться и утратить собственный вид. Поэтому сушить замшевую обувь нужно только при комнатной температуре естественным образом.

Периодически проходите замшу. Чтобы предотвратить появление разводов и складок, периодически встряхивайте ботинки.

Используйте щетку после просушивания. Когда обувь высохнет, пройдитесь по ее поверхности небольшой щеткой. Это поможет восстановить текстуру и форму.

Защищайте замшу. Для защиты замшевой обуви от влаги и других внешних воздействий можно использовать специальные средства, например аэрозоли или спреи.

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Следуя этим простым правилам, вы сможете продлить срок службы вашей замшевой обуви и сохранить ее в идеальном состоянии.

Напомним, мы уже писали, где категорически запрещено хранить обувь.

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