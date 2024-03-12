Как правильно варить магазинные вареники, чтобы были вкуснее: хозяйки дали полезный совет

Процесс приготовления вареников не ограничивается только их лепкой – важно также правильно их сварить. Чтобы блюдо было аппетитным, не слиплось и не разварилось, следует придерживаться простых рекомендаций.

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Каждый вид вареников нужно варить разное время. Размер кастрюли также важен. Полезными советами делится телеграф.

Пошаговая инструкция по варке вареников

Общий принцип достаточно прост. Осторожно выложите вареники в кипящую подсоленную воду. Накройте кастрюлю крышкой.

Но есть некоторые важные нюансы. Вареники в кастрюле должны размещаться свободно. Не наполняйте кастрюлю более чем наполовину, чтобы вода не изливалась.

Количество воды, соли и размер кастрюли регулируйте в зависимости от количества вареников. К примеру, на 100 г замороженных вареников понадобится около 400 мл воды.

Варите вареники на среднем огне – так они будут активно кипеть, а не размокать. И, очевидно, не нужно заблаговременно размораживать замороженные вареники. Кстати, свежие вареники варятся меньше времени, чем замороженные. Следите за временем варки, чтобы не переварить вареники.

Сколько варить замороженные вареники:

Вареники с картофелем: 5-7 минут после всплытия.

Вареники с мясом: 10 минут после всплытия.

Вареники с творогом: 2-3 минуты после всплытия.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете приготовить вкусные и рассыпчатые вареники, которые доставят истинное удовольствие от еды.

Напомним, мы уже писали, как сделать вареники на кефире без яиц.

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