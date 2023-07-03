Как правильно вести себя в гостях: три рекомендации по этикету

Гостям очень важно произвести положительное впечатление на хозяина и других приглашенных. UAportal подготовил несколько полезных советов о том, как вести себя в гостях, чтобы вы могли получить максимум удовольствия от любого светского мероприятия.

Будьте пунктуальны

Если вы вовремя придете в гости, то продемонстрируете хозяевам, что уважаете их время и усилия, потраченные на организацию мероприятия. Если вы все-таки опаздываете из-за непредвиденных обстоятельств, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы хозяин мог внести необходимые коррективы в свое расписание. Постарайтесь соблюдать установленные ранее временные рамки. Следует уточнить, что пунктуальность касается не только времени начала, но и момента окончания мероприятия.

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Одевайтесь подходящим образом

Одежда – важный аспект хорошего поведения гостя. Если в приглашении не указан дресс-код, лучше спросите об этом у хозяина, чтобы избежать недоразумений. Выбирайте наряды в зависимости от типа мероприятия, места проведения и времени суток. Например, если вы посещаете официальное вечернее мероприятие, уместным будет смокинг или элегантное платье. Если вы посещаете дневное событие, наденьте непринужденное платье или костюм с галстуком.

Принесите подарок

Это любезный жест, который показывает вашу благодарность за гостеприимство. Подарок необязательно должен быть дорогим, однако должен быть продуман и соответствовать случаю. К примеру, если вы присутствуете на ужине, хорошим выбором будет бутылка вина или десерт. Если вы приглашены на свадьбу, подарите что-нибудь из списка пожеланий молодоженов или деньги.

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