Как правильно выбрать корм для кошек: советы по питанию

Кто имел кошку, тот знает, что эти животные очень привередливы в пище. Они могут есть только то, что им нравится, и если им что-нибудь не понравится, то они просто не будут есть. Это заставляет многих владельцев кошек ломать голову над тем, как правильно выбрать корм для своего любимца.

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Если мы относимся к кошкам как к членам семьи, то понимаем, что в их пище главное то же, что и для наших детей: постоянство и сбалансированность. Кормить котиков нужно несколько раз в день понемногу, и питание должно быть разнообразным, но учитывая специфику кошачьего организма, пишет kp.ua.

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Специфика в том, что кошки, как бывшие хищники, получают питательные вещества только из продуктов животного происхождения. Кошек-вегетарианцев не существует в природе. Но и жить на одном мясе наши пушистые хищники не могут: их "добыча" должна содержать:

много белков;

умеренное количество жира;

минимальное количество углеводов;

питательные вещества (витамины, минералы, жирные кислоты и аминокислоты).

Плюс, конечно, достаточное количество воды.

Какой корм для кошек лучше: сухой или влажный?

Ответ на этот вопрос даст ветеринар: все зависит от возраста кошки, ее особенностей и состояния здоровья. Корм для пожилых кошек существенно отличает от корма для котят, беременные кошки питаются иначе, чем стерилизованные коты и т.д.

В общем, корма для кошек делятся на три вида:

Сухие корма . Они содержат 4-10% воды, не требуют предварительного приготовления и являются наиболее экономичными. Однако сухие корма могут быть вредными для кошек, имеющих проблемы с почками или мочевыводящими путями.

. Они содержат 4-10% воды, не требуют предварительного приготовления и являются наиболее экономичными. Однако сухие корма могут быть вредными для кошек, имеющих проблемы с почками или мочевыводящими путями. Полувлажные корма . Они содержат около 30% воды, обладают более приятным запахом и вкусом, чем сухие корма, и лучше усваиваются организмом. Однако полувлажные корма также могут быть вредны для кошек с почечными проблемами.

. Они содержат около 30% воды, обладают более приятным запахом и вкусом, чем сухие корма, и лучше усваиваются организмом. Однако полувлажные корма также могут быть вредны для кошек с почечными проблемами. Консервированные корма. Они содержат не менее 75% воды, обладают высоким содержанием белков и жиров, хорошо усваиваются организмом. Однако консервированные корма наиболее дорогие и могут вызвать ожирение у кошек.

Чего следует избегать в кормах для кошек?

Ветеринары не рекомендуют кормить кошек кусками из человеческого стола. Наша пища может содержать вещества, вредные для кошачьего организма. К примеру, коты не переносят лук, чеснок, шоколад, бобовые, сырое мясо.

Как выбрать корм для кота?

При выборе корма для кота нужно учитывать следующие факторы:

Возраст кота . Для котят, пожилых кошек, стерилизованных кошек и кошек с особыми потребностями выпускают специальные корма.

. Для котят, пожилых кошек, стерилизованных кошек и кошек с особыми потребностями выпускают специальные корма. Состояние здоровья кота . Если у вашего кота есть проблемы с почками, мочевыводящими путями, желудочно-кишечным трактом, то вам нужно выбирать корм, отвечающий его потребностям.

. Если у вашего кота есть проблемы с почками, мочевыводящими путями, желудочно-кишечным трактом, то вам нужно выбирать корм, отвечающий его потребностям. Вкусовые предпочтения кота. Многие коты имеют свои предпочтения в пище. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш котик с удовольствием кушал, то выбирайте корм, который ему нравится.

Где купить корм для кота?

Корм для кошек можно купить в зоомагазинах, ветеринарных аптеках и интернет-магазинах. В зоомагазинах вы можете увидеть корма разных производителей и выбрать тот, который вам понравится. В ветеринарных аптеках вам помогут подобрать корм, отвечающий потребностям вашего кота. А в интернет-магазинах вы сможете сравнить цены на корм.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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