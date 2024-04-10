rus
Українська
Общество

Как правильно выбрать плавленый сыр: советы от эксперта

Цихоцкая Мария

Как правильно выбрать плавленый сыр: советы от эксперта

Плавленые сыры – любимый продукт многих, но разобраться в их разнообразии на полках магазинов бывает сложно. Как не купить вместо сыра творожный продукт и на что обращать внимание при выборе?

Чтобы выбрать качественный продукт, следует обратить внимание на его состав и другие признаки. Об этом пишет Shuba.

Состав:

  • Плавленый сыр: сыр или сыр, сухое молоко, сливки или сливочное масло, плавильные соли, консерванты, иногда добавки.
  • Творог: растительные жиры, немолочные белки.

Внешний вид:

  • Качественный творог: равномерно окрашенный, без пузырьков.
  • Жирность: чем жирнее сыр, тем интенсивнее его окрас.
  • Пустоты: незначительное количество допускается.

Пищевые добавки:

  • Не стоит бояться: Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 и Е332 – это соли-плавильщики и цитраты, необходимые для приготовления плавленого сыра.

Читайте также: Пять овощей, богатых витамином Е: сочетайте приятное с полезным

Цвет:

  • Качественный творог: от белого до слегка желтоватого.
  • Слишком желтый: может свидетельствовать о красителях.
  • Самый безопасный: каротин (из моркови).
  • Опасный: желтый краситель Е110 (запрещен во многих странах).

Помните:

  • Читайте состав: настоящий плавленый творог не содержит растительных жиров и немолочных белков.
  • Обратите внимание на цвет: слишком яркий может быть искусственным.
  • Не покупайте сыр с пузырьками: это может свидетельствовать о нарушении технологии производства.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественные изюминки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество