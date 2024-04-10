Как правильно выбрать плавленый сыр: советы от эксперта

Плавленые сыры – любимый продукт многих, но разобраться в их разнообразии на полках магазинов бывает сложно. Как не купить вместо сыра творожный продукт и на что обращать внимание при выборе?

Чтобы выбрать качественный продукт, следует обратить внимание на его состав и другие признаки. Об этом пишет Shuba.

Состав:

Плавленый сыр: сыр или сыр, сухое молоко, сливки или сливочное масло, плавильные соли, консерванты, иногда добавки.

сыр или сыр, сухое молоко, сливки или сливочное масло, плавильные соли, консерванты, иногда добавки. Творог: растительные жиры, немолочные белки.

Внешний вид:

Качественный творог: равномерно окрашенный, без пузырьков.

равномерно окрашенный, без пузырьков. Жирность: чем жирнее сыр, тем интенсивнее его окрас.

чем жирнее сыр, тем интенсивнее его окрас. Пустоты: незначительное количество допускается.

Пищевые добавки:

Не стоит бояться: Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 и Е332 – это соли-плавильщики и цитраты, необходимые для приготовления плавленого сыра.

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Цвет:

Качественный творог: от белого до слегка желтоватого.

от белого до слегка желтоватого. Слишком желтый: может свидетельствовать о красителях.

может свидетельствовать о красителях. Самый безопасный: каротин (из моркови).

каротин (из моркови). Опасный: желтый краситель Е110 (запрещен во многих странах).

Помните:

Читайте состав: настоящий плавленый творог не содержит растительных жиров и немолочных белков.

настоящий плавленый творог не содержит растительных жиров и немолочных белков. Обратите внимание на цвет: слишком яркий может быть искусственным.

слишком яркий может быть искусственным. Не покупайте сыр с пузырьками: это может свидетельствовать о нарушении технологии производства.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественные изюминки.

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