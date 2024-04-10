Как правильно выбрать плавленый сыр: советы от эксперта
Плавленые сыры – любимый продукт многих, но разобраться в их разнообразии на полках магазинов бывает сложно. Как не купить вместо сыра творожный продукт и на что обращать внимание при выборе?
Чтобы выбрать качественный продукт, следует обратить внимание на его состав и другие признаки. Об этом пишет Shuba.
Состав:
- Плавленый сыр: сыр или сыр, сухое молоко, сливки или сливочное масло, плавильные соли, консерванты, иногда добавки.
- Творог: растительные жиры, немолочные белки.
Внешний вид:
- Качественный творог: равномерно окрашенный, без пузырьков.
- Жирность: чем жирнее сыр, тем интенсивнее его окрас.
- Пустоты: незначительное количество допускается.
Пищевые добавки:
- Не стоит бояться: Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 и Е332 – это соли-плавильщики и цитраты, необходимые для приготовления плавленого сыра.
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Цвет:
- Качественный творог: от белого до слегка желтоватого.
- Слишком желтый: может свидетельствовать о красителях.
- Самый безопасный: каротин (из моркови).
- Опасный: желтый краситель Е110 (запрещен во многих странах).
Помните:
- Читайте состав: настоящий плавленый творог не содержит растительных жиров и немолочных белков.
- Обратите внимание на цвет: слишком яркий может быть искусственным.
- Не покупайте сыр с пузырьками: это может свидетельствовать о нарушении технологии производства.
Напомним, мы уже писали, как выбрать качественные изюминки.
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