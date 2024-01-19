Как правильно выбрать почву для посадки огурцов на рассаду

Будущий урожай огурцов напрямую зависит от того, в какую почву будет высажена рассада. Поэтому важно учесть потребности этой культуры и правильно подготовить почву.

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Огурцы – это растения, которые любят рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью (pH 6,5-7). Он должен быть хорошо дренированным, чтобы избежать застоя воды, и содержать достаточно питательных веществ, пишет ukr.media.

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Существует несколько вариантов приготовления почвы для рассады огурцов:

Торф, перегной и перепревшие опилки

Этот вариант является одним из самых популярных. Для приготовления грунта нужно смешать торф, перегной и переприл опилок в равных пропорциях. На каждые 10 л смеси также необходимо добавить 1 столовую ложку пепла, и по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия.

Дерновая земля и компост

Этот вариант также хороший выбор для огурцов. Для приготовления почвы следует смешать дерновую землю и компост в пропорции 1:1. На ведро смеси также нужно добавить 1 столовую ложку золы, 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата.

Торф, перегной, опилки, песок и коровяк

Этот вариант подходит для тех, кто хочет приготовить более питательную почву. Для приготовления почвы нужно смешать торф, перегной, опилки, песок и коровяк в пропорции 6:1:1:1:1.

Дерновая земля, торф, перегной и перепревшие опилки

Этот вариант является самым простым и доступным. Для приготовления грунта нужно смешать дерновую землю, торф, перегной и перепрел опилки в равных пропорциях.

Если вы хотите приготовить универсальную грунтовую смесь, то возьмите огородную землю, хорошо перепревший перегной или компост, торф, опилки или песок и смешайте это в пропорции 2:1:1:1 соответственно. А затем, в зависимости от того, какую культуру вы планируете высаживать, добавляйте в этот субстрат определенное количество удобрений, необходимых растению.

Как подготовить почву для рассады огурцов:

Перед приготовлением почвы его нужно хорошо просеять, чтобы удалить большие комки и мусор.

Если почва слишком кислая, то ее нужно известковать. Для этого на ведро грунта нужно добавить 100-150 г извести.

Если почва слишком тяжелая, то ее нужно разбавить песком или опилками.

После приготовления грунта его нужно продезинфицировать. Для этого можно использовать раствор марганцовки (1 г на 1 л воды) или раствор медного купороса (10 г на 1 л воды).

Готовый грунт следует хранить в сухом месте. Перед высадкой рассады его нужно хорошо полить.

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