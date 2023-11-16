Как правильно выбрать прическу по форме лица: простые советы

Форма лица является одним из важнейших факторов при выборе стрижки. Правильно подобранная стрижка может подчеркнуть ваши преимущества и скрыть недостатки.

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Издание Latest Hairstyles дало советы, как определить свой тип лица и как правильно подбирать прическу к этому типу.

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Отмечается, что для женщин с овальным лицом (или в "форме бриллиант") подходит любая стрижка. Однако, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту, можно выбрать стрижку с асимметричной челкой или "рваными" краями.

Круглое лицо имеет мягкие контуры, поэтому для него подойдут стрижки, которые придадут ему визуальную вытянутость. Это могут быть стрижки с четкими линиями, такими как прямая челка или каре с прямыми краями. Также можно выбрать стрижку с градуировкой, которая придаст объем волосам на макушке.

Длинное лицо (прямоугольное) имеет вытянутые контуры, поэтому для него подойдут стрижки, которые придадут ему визуальную округлость. Это могут быть стрижки с объемными боками, такими как боб или каре со слоями. Также можно выбрать стрижку с челкой, которая будет закрывать лоб.

Треугольное лицо (или в форме сердца) – когда у женщины широкий лоб и узкий подбородок – требует прически, которая придаст объему нижней части лица. Это могут быть стрижки с ассиметричными краями, такими как боб с удлиненными передними прядями. Также можно выбрать стрижку с челкой, которая будет закрывать лоб.

Кроме формы лица, при выборе стрижки следует учитывать также другие факторы, такие как тип волос, структура волос и ваш личный стиль.

Если у вас тонкие волосы, то вам подойдут стрижки, которые придадут объем волосам. Это могут быть стрижки с асимметричными краями, такими как боб с удлиненной косой челкой. Также можно выбрать стрижку с градуировкой, которая придаст объем волосам по всей длине.

Если у вас густые волосы, то вам подойдут стрижки, которые помогут вам справиться с объемом. Это могут быть стрижки с прямыми краями, такими как прямое каре или бобы. Также можно выбрать стрижку с ассиметричными краями, которая придаст текстуре волосам.

При выборе стрижки тоже важно учитывать свой личный стиль. Если вы хотите выглядеть элегантно, вам подойдут стрижки с прямыми краями. Если вы хотите выглядеть дерзко, то вам подойдут стрижки с ассиметричными краями или с градуировкой.

Консультация с профессиональным парикмахером поможет вам подобрать стрижку, которая будет идеально вам подходить.

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