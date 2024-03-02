Как правильно выбрать зонт: три важных совета
Зонтик – полезный аксессуар не только осенью, но и весной. Чтобы защититься от дождя, нужно правильно подойти к его выбору. Разберемся с деталями.
Особенности выбора
Обратите внимание на каркас. Зонты-трости имеют более надежную конструкцию, но через закругленную ручку хуже помещаются в сумку.
Лучше купить два: один более крепкий на дождь, а второй - автоматический компактный, чтобы носить с собой.
Преимущество автоматических – открываются и закрываются одной кнопкой. Но можно взять и обычную, раскрывающуюся вручную – по вашему вкусу.
Обратите внимание на материал каркаса. Алюминиевые легче, но менее долговечны, чем стальные. Выбирайте зонтики с большим количеством спиц на куполе.
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Качественные и непромокаемые материалы для купола – полиэстер и эпонж. Простые нейлоновые модели могут приподнять.
Относительно цвета и принтов – выбирайте по своему вкусу. Классикой считается черный зонтик. А весной можно яркие оттенки или рисунки.
Напомним, мы уже писали, почему нельзя открывать зонтик в помещении.
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