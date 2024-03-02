Как правильно выбрать зонт: три важных совета

Зонтик – полезный аксессуар не только осенью, но и весной. Чтобы защититься от дождя, нужно правильно подойти к его выбору. Разберемся с деталями.

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Особенности выбора

Обратите внимание на каркас. Зонты-трости имеют более надежную конструкцию, но через закругленную ручку хуже помещаются в сумку.

Лучше купить два: один более крепкий на дождь, а второй - автоматический компактный, чтобы носить с собой.

Преимущество автоматических – открываются и закрываются одной кнопкой. Но можно взять и обычную, раскрывающуюся вручную – по вашему вкусу.

Обратите внимание на материал каркаса. Алюминиевые легче, но менее долговечны, чем стальные. Выбирайте зонтики с большим количеством спиц на куполе.

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Качественные и непромокаемые материалы для купола – полиэстер и эпонж. Простые нейлоновые модели могут приподнять.

Относительно цвета и принтов – выбирайте по своему вкусу. Классикой считается черный зонтик. А весной можно яркие оттенки или рисунки.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя открывать зонтик в помещении.

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