Как правильно высаживать растения в клумбе, чтобы оно сформировалось красивым

Хотите, чтобы ваша клумба цвела и радовала весь сезон? Немного усилий вы сможете создать клумбу, которая радует вас красотой на протяжении многих лет.

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Попытайтесь соединить хвойные растения с цветами, пишетgreenpost. Экспериментируйте, ищите новые сочетания, и ваша клумба будет неповторимой.

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Это не только красиво, но и практично. Хвойные служат цветовым фоном, делая композицию более элегантной. Они зеленеют в течение года, поэтому клумба будет красива даже зимой. Хвойные выделяют эфирные масла, полезные для многих цветов.

Вот несколько советов, как создать клумбу из хвойных и цветов:

Выбирайте растения, подходящие для вашего климата.

Обращайте внимание на размер и форму растений.

Хвойные лучше размещать сзади или в центре клумбы.

Цветы лучше сажать спереди.

Подбирайте цвета цветов, гармонирующих с хвойными.

Не забудьте о декоративных элементах:

Камни

Фонтаны

Скульптуры

Садовые светильники

Ухаживайте за клумбой:

Регулярно поливайте

Удаляйте сорняки

Подкармливайте растения

Вот несколько идей для сочетания хвойных и цветов:

Можжевельник + розы

Туя+петуния

Ялівець + лилии

Сосна + ирисы

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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