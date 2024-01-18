Как правильно запечь свинину в духовке, чтобы она была сочной: кулинарные советы

Свинина – это один из самых популярных видов мяса в мире. Она вкусна, питательна и относительно недорога. Приготовить свинину в духовке можно разными способами, но самое важное – правильно подобрать рецепт и соблюдать технологию приготовления.

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В этой статье мы поделимся с вами двумя рецептами запекания свинины в духовке. Оба рецепта гарантируют, что ваше мясо будет сочным и ароматным.

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Для запекания свинины лучше всего использовать мясо с жирком. Жир будет таять во время запекания и делает мясо сочным. Не переборщите с маринованием, три часа будет достаточно.

Запеченная свинина в фольге

Ингредиенты:

свинина (шея) – 1 кг

соевый соус – 2-3 ст. л.

мед – 1 ст. л.

зернышки горчицы – 1 ст. л.

чеснок – 4-5 зубчиков

лавровый лист – 1 шт.

черный молотый перец – 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте в миске соевый соус, мед, зернышки горчицы и черный перец. Нарежьте чеснок ломтиками, а лавровый лист – мелко. Промойте свинину и сделайте в ней маленькие надрезы. Вложите в надрезы чеснок и лавровый лист, предварительно обмокший в маринаде. Затем все мясо хорошо смажьте маринадом. Переложите свинину в сосуд и накройте пленкой полиэтиленовой. Оставьте мариноваться при комнатной температуре 2-3 часа или поставьте в холодильник на ночь. Хорошо промаринованное мясо вращайте фольгой для выпечки и переложите на противень. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на час. Через час достаем мясо, осторожно раскрываем фольгу и ставим снова в духовку на 10-15 минут, чтобы оно подрумянилось. Готов!

Запеченная свинина в рукаве

Ингредиенты:

свинина – 1 кг

морковь – 2 шт.

репчатый лук – 2-3 шт.

чеснок – 4-5 зубчиков

соевый соус – 3-4 столовые ложки

розмарин – 2 веточки

шалфей - 3-4 листика

итальянские травы (специи) – 1-2 чайные ложки

соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

Очистите морковь и лук и нарежьте их большими кусочками. Чеснок тоже очистите, каждый зубчик режем примерно на три части. К мясу добавьте соль, итальянские травы, розмарин, шалфей, черный молотый перец, соевый соус. Хорошо натираем мясо специями, накрываем сосуд пищевой пленкой и оставляем мариноваться 30 минут при комнатной температуре. Рукав для запекания длиной 50-60 см переложите на противень. С одной стороны рукав завязываем, а с другой начинаем наполнять. Сначала выкладываем овощи, затем мясо. Если в сосуде остался маринад, его выливаем в мясо и завязываем рукав. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа. После приготовления разрезаем рукав и пробуем очень сочную свинину с овощами.

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