Как правильно запечь свинину в духовке, чтобы она была сочной: кулинарные советы
Свинина – это один из самых популярных видов мяса в мире. Она вкусна, питательна и относительно недорога. Приготовить свинину в духовке можно разными способами, но самое важное – правильно подобрать рецепт и соблюдать технологию приготовления.
В этой статье мы поделимся с вами двумя рецептами запекания свинины в духовке. Оба рецепта гарантируют, что ваше мясо будет сочным и ароматным.
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Для запекания свинины лучше всего использовать мясо с жирком. Жир будет таять во время запекания и делает мясо сочным. Не переборщите с маринованием, три часа будет достаточно.
Запеченная свинина в фольге
Ингредиенты:
- свинина (шея) – 1 кг
- соевый соус – 2-3 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- зернышки горчицы – 1 ст. л.
- чеснок – 4-5 зубчиков
- лавровый лист – 1 шт.
- черный молотый перец – 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешайте в миске соевый соус, мед, зернышки горчицы и черный перец.
- Нарежьте чеснок ломтиками, а лавровый лист – мелко.
- Промойте свинину и сделайте в ней маленькие надрезы. Вложите в надрезы чеснок и лавровый лист, предварительно обмокший в маринаде. Затем все мясо хорошо смажьте маринадом.
- Переложите свинину в сосуд и накройте пленкой полиэтиленовой. Оставьте мариноваться при комнатной температуре 2-3 часа или поставьте в холодильник на ночь.
- Хорошо промаринованное мясо вращайте фольгой для выпечки и переложите на противень.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на час.
- Через час достаем мясо, осторожно раскрываем фольгу и ставим снова в духовку на 10-15 минут, чтобы оно подрумянилось.
- Готов!
Запеченная свинина в рукаве
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг
- морковь – 2 шт.
- репчатый лук – 2-3 шт.
- чеснок – 4-5 зубчиков
- соевый соус – 3-4 столовые ложки
- розмарин – 2 веточки
- шалфей - 3-4 листика
- итальянские травы (специи) – 1-2 чайные ложки
- соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Очистите морковь и лук и нарежьте их большими кусочками. Чеснок тоже очистите, каждый зубчик режем примерно на три части.
- К мясу добавьте соль, итальянские травы, розмарин, шалфей, черный молотый перец, соевый соус. Хорошо натираем мясо специями, накрываем сосуд пищевой пленкой и оставляем мариноваться 30 минут при комнатной температуре.
- Рукав для запекания длиной 50-60 см переложите на противень. С одной стороны рукав завязываем, а с другой начинаем наполнять. Сначала выкладываем овощи, затем мясо. Если в сосуде остался маринад, его выливаем в мясо и завязываем рукав.
- Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа.
- После приготовления разрезаем рукав и пробуем очень сочную свинину с овощами.
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