Как правильно заварить кофе в чашке за 2 минуты

Ни одно утро не обходится без кофе. Ароматная, вкусная и бодрая способы ее приготовления варьируются. Кто-то предпочитает заварную из кофемашины или турки, а другой выбирает растворимую. Главное – не тратить много времени на приготовление любимого напитка с утра. Рассмотрим быстрый способ заваривания вкусного кофе прямо в чашке. Достаточно всего несколько минут, и ваш ароматный напиток готов.

Видео дня

Читайте также: 5 вредных привычек любителей кофе, которые могут укоротить им жизнь

Как правильно заваривать кофе в чашке, чтобы он получился вкусно:

Пропорции кофе и воды: Сначала возьмите кофе среднего помола, поскольку большой помол предназначен для кофемашины, а мелкий для турки. Для мягкого напитка соответственно 1 грамм кофе требует 20 грамм воды, а для крепкого вкуса – 15 грамм. Форма чашки: Важна для приготовления вкусного напитка. Выберите чашку среднего размера, чтобы вода быстро не остывала. Температура воды: Горячая, но не кипящая, около 95 градусов. Время заваривания зависит от формы чашки. В широкой и низкой чашке кофе заварится быстрее, чем в узкой и высокой. Обычно это занимает 2-4 минуты. Стояние кофе: Дайте постоять напитку, чтобы полностью раскрылся его аромат и вкус. Добавление сливок и сахара: По вкусу лучше добавить эти составляющие после заваривания кофе, чтобы напиток был еще вкуснее.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!