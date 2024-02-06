Как правильно заваривать и пить кофе, чтобы он способствовал похудению

Кто из нас не мечтает о стройной фигуре без лишних килограммов? Кофе может стать вашим верным союзником по этому делу. Кофе – это только один из инструментов для похудения. Для достижения устойчивого результата важно также соблюдать здоровую диету и регулярно заниматься спортом.

Видео дня

Английские ученые доказали, что кофе стимулирует превращение белой жировой ткани в бурый, сжигаемый для выработки тепла, пишет ТСН.

Читайте также: 5 вредных привычек любителей кофе, которые могут укоротить им жизнь

Вот несколько советов, как правильно пить кофе, чтобы разогнать метаболизм и быстрее похудеть.

1. Не пейте кофе натощак. Это может отрицательно повлиять на ваш желудок. Лучше пить кофе после еды, чтобы активировать обмен веществ и сжигать больше калорий.

2. Пейте кофе перед физическими нагрузками. Кофеин повысит вашу энергетическую активность и поможет вам сжечь больше калорий во время тренировки.

3. Пейте черный кофе. Кофейные напитки с сахаром и молоком могут содержать много калорий. Для похудения лучше пить черный кофе, можно добавить немного меда или обезжиренного молока.

4. Не пейте слишком много кофе. Кофеин может вызвать беспокойство, бессонницу и другие проблемы со здоровьем. Достаточно 2-3 чашек кофе в день.

5. Добавьте специи. Добавьте в кофе корицу, имбирь или кардамон. Эти специи также помогают разогнать метаболизм.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!