Как правильно жарить треску, чтобы оставалась сочной: кулинарные секреты

Мечтали о невероятно сочной и ароматной треске? Не тратьте время на сложные блюда! Всего 20 минут – и на вашем столе будет красоваться рыба, которая удивит вас своим вкусом.

Этот рецепт от "Meat & Veggies" – именно то, что вам нужно. Не забудьте о свежей зелени и овощах – они дополнят ваше блюдо и сделают его еще более аппетитным.

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Что вам понадобится:

450 г филе щепы;

Соль и перец – по вкусу;

2 ст. л. масла;

3 зубчика чеснока;

Веточка тимьяна;

2 ст. л. лимонного сока;

1 ст. л. растительного масла.

Секрет успеха:

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Приготовление:

Обсушите филе щепы бумажными полотенцами, натрите солью и перцем с обеих сторон. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выложите рыбу и обжарьте 5 минут с одной стороны. Переверните щепку, добавьте сливочное масло на сковороду. Измельчите чеснок и обжарьте его вместе с рыбой и веточкой тимьяна. Убавьте огонь и готовьте еще 2-3 минуты, периодически поливая щепку маслом из сковороды. Снимите рыбу с огня, полейте лимонным соком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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