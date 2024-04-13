Как правильно жарить треску, чтобы оставалась сочной: кулинарные секреты
Мечтали о невероятно сочной и ароматной треске? Не тратьте время на сложные блюда! Всего 20 минут – и на вашем столе будет красоваться рыба, которая удивит вас своим вкусом.
Этот рецепт от "Meat & Veggies" – именно то, что вам нужно. Не забудьте о свежей зелени и овощах – они дополнят ваше блюдо и сделают его еще более аппетитным.
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Что вам понадобится:
- 450 г филе щепы;
- Соль и перец – по вкусу;
- 2 ст. л. масла;
- 3 зубчика чеснока;
- Веточка тимьяна;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 1 ст. л. растительного масла.
Секрет успеха:
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Приготовление:
- Обсушите филе щепы бумажными полотенцами, натрите солью и перцем с обеих сторон.
- Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне.
- Выложите рыбу и обжарьте 5 минут с одной стороны.
- Переверните щепку, добавьте сливочное масло на сковороду.
- Измельчите чеснок и обжарьте его вместе с рыбой и веточкой тимьяна.
- Убавьте огонь и готовьте еще 2-3 минуты, периодически поливая щепку маслом из сковороды.
- Снимите рыбу с огня, полейте лимонным соком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.
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