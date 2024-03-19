Как предотвратить намерзание льда в морозилке: лайфхак с содой
Образование льда в морозильной камере – это распространенная проблема, не только занимающая полезное пространство, но и заставляющая холодильник потреблять больше электроэнергии. Однако существуют эффективные способы противодействия этому явлению с помощью обычных бытовых средств.
Раствор пищевой соды может стать подлинным спасителем в борьбе с наморозями. Его применение позволит избежать быстрого просадки влаги и образования толстых слоев льда на стенках морозильной камеры. Об этом пишет Телеграф.
Вот как следует использовать соду:
- Для начала необходимо полностью разморозить морозильную камеру.
- Нанесите 1-2 столовых ложки пищевой соды на влажную тряпку и тщательно протрите ею все внутренние стенки.
- Важно не допустить попадания соды на резиновые уплотнители, поскольку это может повредить их.
Благодаря защитному действию соды влага не будет так быстро оседать на стенках, а при последующем размораживании ее будет легче удалить. Кроме того, это средство также поможет избавиться от неприятных запахов в холодильнике.
В качестве альтернативы пищевой соде можно использовать масло или глицерин. Просто нанесите несколько капель выбранной жидкости на влажную тряпку и протрите внутреннюю поверхность морозильной камеры.
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Для более эффективного предотвращения образования льда следует также соблюдать несколько дополнительных советов:
- Не размещайте холодильник слишком близко к источникам тепла, например плита или посудомоечная машина, так как это заставляет морозильную камеру тратить больше энергии.
- Оставляйте достаточное пространство между холодильником и стеной для правильной циркуляции воздуха.
- Старайтесь не оставлять дверцу морозильной камеры открытой надолго, так как внутрь попадает теплый воздух.
- Перед замораживанием дайте пище охладиться до комнатной температуры, ведь конденсат от горячих продуктов превращается в лед.
- Регулярно проверяйте состояние уплотнителей на дверце и своевременно заменяйте их в случае повреждений, чтобы теплый воздух не проникал внутрь.
Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы морозилка работала лучше.
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