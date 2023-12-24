Как приготовить 3 лучшие бутерброды с красной рыбой к новогоднему столу.

Бутерброды с красной рыбой – это вкусная и полезная закуска, которая станет украшением любого праздничного стола. Их можно приготовить как теплыми, так и прохладными.

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Хорошие бутерброды способны стать настоящим украшением вашего праздничного стола. Рецептами новогодних бутербродов поделились на сайте vkusnoo.com.

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Канапе с красной рыбой и брынзой

Ингредиенты:

багет

300 г малосольной красной рыбы

250 г брынзы

1 большой томат или 2 небольших

небольшой огурец

маслины

Приготовление:

Нарежьте багет. По желанию подсушите кусочки в тостере. Томаты нарежьте кружочками, брынзу и рыбу – пластинами. Соберите канапе в следующем порядке: хлеб, томат, брынза, рыба. Перед тем как нанизывать канапе, протрите шпажкой одну маслину и хорошо сложенную пластинку огурца.

Горячие бутерброды с красной рыбой

Ингредиенты:

5 маленьких пшеничных или ржаных булочек

250 г рыбы

150 г твердого сыра

майонез

Приготовление:

Сварите рыбу, опустив ее в кипящую воду. Время варки составляет около 8 минут. Булочки разрежьте на две части и смажьте их майонезом. Натрите творог на крупной или мелкой терке, как больше нравится. На булочку выложите готовую рыбу, разломанную на кусочки, и посыпьте ее натертым сыром. Поставьте бутерброды в духовку до того момента, пока не начнет запекаться творожная шапка.

Бутерброды с рыбой и авокадо

Ингредиенты:

багет

200 г красной рыбы

авокадо

листовой салат

1 столовая ложка сока лимона

зелень для подачи

оливки или маслины

Приготовление:

Разрежьте багет на кусочки. По желанию подсушите в тостере. Приготовьте пасту из очищенного авокадо: разомните его с помощью вилки или мелко нашинкуйте. Добавить ложку сока лимона и посолить. Рыбу нарежьте пластинами. Хлеб смажьте пастой авокадо, положите салатный лист и кусочек рыбы. С помощью шпажки украсьте канапе оливкой или оливкой, а также зеленью.

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