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Как приготовить ароматные сосиски в тесте за 30 минут: простой рецепт

Диана Бондаренко

Как приготовить ароматные сосиски в тесте за 30 минут: простой рецепт

Дети просят приготовить вкусности? Как насчет ароматных сосисок в тесте? Приготовить блюдо достаточно легко и для этого вам понадобится всего 30 минут.

Рецептом поделилось издание Shuba. Изюминка этого блюда в том, что для него используется готовое слоеное тесто, которое придает блюду легкость и хрусткость. Вам нужно просто обернуть сосиски этим тестом и запечь в духовке.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 500 г.
  • Пшеничная мука – 1 ст. л.
  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Молочные сосиски – 16 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Пучок петрушки.

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Приготовление:

  • Раскатайте тесто прямоугольной формы (48×32 см). Разрежьте на маленькие прямоугольники на 16 равных частей.
  • Смажьте один конец прямоугольника взбитым яйцом, а на другой уложите сосиску. Добавьте немного соли и петрушки.
  • Заверните сосиску в тесто.
  • Поставьте сосиски в тесте в холодильник на 20 минут. Сделайте надрезы сверху, когда тесто застынет.
  • Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Смажьте верх теста взбитым яйцом и выпекайте блюдо в течение 25-30 минут или пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
  • Выньте из духовки, дайте немного остыть и подавайте к столу.

Не мешайте, попробуйте этот рецепт уже сегодня, и ваша семья будет в восторге. Приятного аппетита!

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