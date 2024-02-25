Как приготовить ароматные сосиски в тесте за 30 минут: простой рецепт
Дети просят приготовить вкусности? Как насчет ароматных сосисок в тесте? Приготовить блюдо достаточно легко и для этого вам понадобится всего 30 минут.
Рецептом поделилось издание Shuba. Изюминка этого блюда в том, что для него используется готовое слоеное тесто, которое придает блюду легкость и хрусткость. Вам нужно просто обернуть сосиски этим тестом и запечь в духовке.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 500 г.
- Пшеничная мука – 1 ст. л.
- Куриное яйцо – 1 шт.
- Молочные сосиски – 16 шт.
- Соль – по вкусу
- Пучок петрушки.
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Приготовление:
- Раскатайте тесто прямоугольной формы (48×32 см). Разрежьте на маленькие прямоугольники на 16 равных частей.
- Смажьте один конец прямоугольника взбитым яйцом, а на другой уложите сосиску. Добавьте немного соли и петрушки.
- Заверните сосиску в тесто.
- Поставьте сосиски в тесте в холодильник на 20 минут. Сделайте надрезы сверху, когда тесто застынет.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Смажьте верх теста взбитым яйцом и выпекайте блюдо в течение 25-30 минут или пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
- Выньте из духовки, дайте немного остыть и подавайте к столу.
Не мешайте, попробуйте этот рецепт уже сегодня, и ваша семья будет в восторге. Приятного аппетита!
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