Как приготовить банановые кексы всего за 25 минут: простой рецепт

Неспешно выбрасывать перезрелые бананы – они могут стать отличным и вкусным материалом для приготовления капкейков. Рецепт этого вкусняка очень прост и быстр.

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Блогерша Дария Дорошкевич, поделилась своей идеей в Instagram. Банановые капкейки за 25 минут, из которых 20 минут – это выпечка, и 5 минут готовите тесто. Принципиальный вопрос для этих кексов – черные бананы, перезрелые. Возможно, они у вас уже есть дома, то не выбрасывайте, рассказывает блоггер о своем рецепте.

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Ингредиенты:

2 больших банана,

2 яйца,

100 г сахара,

100 мл масла (лучше недорогого оливкового или кукурузного),

1 ч. ложка корицы (можно больше, если любите),

250 г муки,

1 ч. ложка соды,

1 ст. ложка лимонного сока.

Процесс приготовления прост: разомните бананы вилкой, добавьте яйца, сахар, масло, муку, соду, лимонный сок и корицу. Тщательно перемешайте. Выложите полученную смесь в формочки для кексов.

Выпекайте в течение 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Сверху украсьте сахарной пудрой или корицей – и ваши ароматные капкейки готовы к наслаждению.

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