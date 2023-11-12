Как приготовить банановые сырники с начинкой "сюрпризом": простой рецепт

Завтрак в субботу должен быть не только сытным, но и удовлетворительным сладостями. Если вы ищете отличный способ начать свой выходной день, попробуйте наш рецепт вкусных сырников.

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Этот рецепт позволит вам наслаждаться сытным и вкусным завтраком, который обязательно поднимет настроение и зарядит позитив на весь день, пишет Таблоид Волыни.

Ингредиенты:

200 г зернистого сыра любой жирности (9% в нашем случае),

1 яйцо,

1 ст.л. муки (используем овсяную),

Сахар (по вкусу),

1/4 банана,

Корица (можно добавить цедру апельсина и ванилин).

Способ приготовления:

Взбиваем яйцо и добавляем муку и сыр. Перемешиваем до однородности. Добавляем сахар и специи по вашему вкусу, снова перемешиваем. Формируем сырники, добавляя внутрь каждого дольку банана. Выкладываем ложкой на разогретую сковороду так, чтобы все творожники были одинаковой формы, и жарим.

Раньше мы писали о том, как приготовить сытные тыквенные котлеты на ужин.

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