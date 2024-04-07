Как приготовить банановый торт к чаю всего за 20 минут: простой рецепт

Хотите сладкого, но нет времени на выпечку? Этот торт – ваш спаситель! Он готовится в считанные минуты, а вкус непременно порадует вас и ваших близких.

Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com. Для более насыщенного бананового вкуса добавьте в крем 1-2 столовые ложки бананового пюре. Вместо сливок можно использовать сметану, но крем будет менее плотным. Фантазируйте с украшением: шоколад, ягоды, сухофрукты, цукаты – все по вашему вкусу.

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Ингредиенты:

Для лепешки:

2 стакана муки

1,5 чайной ложки разрыхлителя

1 чайная ложка соды

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки корицы

1/2 стакана сливочного масла

1 стакан сахара

2 яйца

1 чайная ложка ванильного сахара

3 спелых банана, размятых вилкой

Для крема:

250 г сливочного сыра

1/2 стакана сахара

1 чайная ложка ванильного сахара

1 стакан жирных сливок

Приготовление:

Смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и корицу. Взбейте сливочное масло с сахаром до рыхлой массы. Добавьте яйца и ванильный сахар, продолжая взбивать. Добавьте размятые бананы и перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты в банановую массу и перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму для выпечки и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут. Взбейте сыр, сахар и ванильный сахар до мягкости. В другой миске взбейте сливки до стойких пиков. Добавьте взбитый сливочный сыр к сливкам и осторожно перемешайте. Соберите торт: положите один корж на тарелку, покройте его кремом, затем второй корж и снова крем. Покройте торт кремом со всех сторон и украсьте по вкусу.

Приятного аппетита!

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