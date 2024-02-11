Как приготовить блины из пекинской капусты: простой корейский рецепт

Попробовали бы корейские блины из капусты? Тогда ловите рецепт! Это сытное, питательное и оригинальное вегетарианское блюдо готовится в считанные минуты.

Видео дня

Вся семья в восторге! "Я не успеваю подавать – все уничтожают до крохи!" – пишут о рецепте с сайта Shuba. Если кляра на листьях маловато, смело доливайте еще.

Читайте также: Понравится даже детям: рецепт куриного супа с рисом

Что понадобится?

Большая сковорода

Острый нож

Глубокий сосуд

1 кг пекинской капусты

2 ст. л. масла

1 яйцо

250 мл воды

1/2 ч. л. соли

60 г муки

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. уксуса

1/2 ч. л. красного перца

1 ч. л. черного кунжута

1 зеленая луковица

Приготовление:

Подготовим капусту. Вымоем, снимем верхние листья, срежем 5 штук, ополоснем и обсушим. Сделаем листья плоскими. Надрызаем каждый в самом жестком месте. Готовим кляр. Смешиваем воду, соль, муку и яйцо, взбиваем до однородности. Разогреваем сковороду. Готовим соус. Смешиваем соевый соус, уксус, перец, кунжут, нарезанный лук. Обжариваем блинчики. Окунаем листья в кляр, выкладываем на сковороду. Обжариваем по бокам до мягкости. Очищаем сковороду от кляра перед каждой новой партией блинчиков. Подаем блины с соусом.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!