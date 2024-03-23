Как приготовить блины с маринованным лососем
Ищете рецепт изысканной закуски, которая готовится быстро и просто? Попробуйте блины с лососем! Это блюдо не только красивое, но и очень аппетитное.
Эти блины станут украшением любого стола! Их можно подать в качестве закуски на фуршете, праздничном обеде или ужине. Рецептом поделились на сайте Meta.
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Ингредиенты:
- Для блинов:
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
- 200 мл молока
- 150 г муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 1-2 ст. л. масла
- Для начинки:
- 200-250 г маринованного или малосольного лосося
- 150 г плавленого сливочного сыра
- свежий укроп (по желанию)
Приготовление:
- Блинчики: Взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте теплое молоко, постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Влейте масло и размешайте, чтобы не было комков. Пожарьте на разогретой сковороде 7-8 блинов.
- Начинка: Смажьте блины сливочным творогом. Сверху выложите нарезанный полосками лосось.
- Свертывание: Сверните блины и положите в холодильник на 15-20 минут.
- Подача: Нарежьте блины на аккуратные роллы. По желанию украсьте свежим укропом.
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