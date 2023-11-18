Как приготовить быстрый и вкусный салат из яиц и моркови

Всего за десять минут вы можете приготовить вкусный и полезный морковный салат, который поражает не только простотой, но и вкусовым богатством.

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Вместе с cook_with_me_at_home мы поделимся рецептом этого быстрого блюда, которое станет отличным дополнением к вашему столу.

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Ингредиенты:

Морковь свежая – 500-600 г

Яйца – 6 шт.

Твердый сыр – 150 г

Чеснок – 3 зубца

Сметана (жирная) – 2 ст. л.

Специи: соль, перец – по своему вкусу

Приготовление:

Яйца варим до степени крутого, охлаждаем, чистим и натираем на терке со средними отверстиями. Морковь, отваренную до готовности, чистим и также трем на терке со средними отверстиями. Чеснок чистим, пропускаем через пресс, а затем смешиваем со сметаной и любимыми специями. В салатнике объединяем все подготовленные ингредиенты, добавляем тертый сыр, смешиваем и подаем на стол.

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