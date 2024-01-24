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Как приготовить десерт вкуснее и дешевле тирамиса

Игорь Романько

Как сделать бюджетный десерт похож на тирамису

Десерт "Шедевр" – это отличный вариант для тех, кто хочет приготовить вкусный и несложный десерт. Он состоит из нежного крема на основе яиц, молока, сахара и апельсинового сока, а также хрустящих шоколадных крошек.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в крем немного ванильного экстракта. Рецептом бюджетного десерта поделились на сайте gospodynka.com.

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Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар - 80 г
  • Кукурузный крахмал - 20 г
  • Молоко - 240 мл
  • Сок апельсиновый - 240 мл.
  • Печенье простое шоколадное - 100 г

Приготовление:

  1. В кастрюлю разбейте яйцо и взбейте его венчиком до однородности. Добавьте сахар и кукурузный крахмал, тщательно перемешайте.
  2. Влейте молоко и апельсиновый сок, перемешайте.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите крем в течение 1 минуты после закипания.
  4. Печенье ломаем руками на мелкие крошки.
  5. На дно форм выложите слой крошки, затем слой крема, затем снова слой крошки и сверху – крем.
  6. Присыпьте десерт шоколадными крошками.

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