Как приготовить дешевый хек, чтобы он был не хуже красной рыбы: простой рецепт
Хек – рыба полезна и доступна, но ей далеко по вкусу лосося. Однако один опытный повар нашел способ сделать хек невероятно вкусным!
Этот рецепт с сайта РадиоТрек вы точно сохраните и будете готовить снова и снова. Это сочное и ароматное блюдо легко заменит лосося на вашем столе.
Читайте также: Как почистить сельдь за минуту: хозяйки поделились лайфхаком
Ингредиенты:
- Хек – 1600 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Соль – ½ ч. л.
- Мука – 100 г
- Приправа для рыбы – 1 ч. л.
- Панировочные сухари – 100 г
- Сухой чеснок – 1 ч. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Зернистая горчица – 1 ч. л.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
Приготовление:
- Очистите хек от внутренностей, плавников и нарежьте на порционные кусочки.
- Переложите рыбу в форму для запекания, посыпьте солью, приправой для рыбы, сухим чесноком и паприкой.
- Полейте рыбу растительным маслом, смазывая каждый кусочек.
- Тщательно втираем специи в мясо, оставьте мариноваться на 30 минут.
- Приготовьте кляр:
- Соедините в тарелке яйца, майонез и зернистую горчицу.
- Отдельно смешайте муку с панировочными сухарями.
- Выложите на противень пергамент, смажьте его растительным маслом.
- Маринованную рыбу обваляйте в сухарях и муке, затем окуните в яичную смесь.
- Выложите рыбу на противень, накройте смоченным в воде пергаментом.
- Выпекайте хек в духовке при 180 градусах примерно 30 минут.
Совет:
- Вместо хек можно использовать треску или минтай.
- Добавьте в маринад свои любимые специи.
- Подавайте рыбу с овощным гарниром или салатом.
Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!