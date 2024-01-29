Как приготовить дешевый хек, чтобы он был не хуже красной рыбы: простой рецепт

Хек – рыба полезна и доступна, но ей далеко по вкусу лосося. Однако один опытный повар нашел способ сделать хек невероятно вкусным!

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Этот рецепт с сайта РадиоТрек вы точно сохраните и будете готовить снова и снова. Это сочное и ароматное блюдо легко заменит лосося на вашем столе.

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Ингредиенты:

Хек – 1600 г

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – ½ ч. л.

Мука – 100 г

Приправа для рыбы – 1 ч. л.

Панировочные сухари – 100 г

Сухой чеснок – 1 ч. л.

Майонез – 3 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Зернистая горчица – 1 ч. л.

Растительное масло – 3 ст. л.

Яйца – 3 шт.

Приготовление:

Очистите хек от внутренностей, плавников и нарежьте на порционные кусочки. Переложите рыбу в форму для запекания, посыпьте солью, приправой для рыбы, сухим чесноком и паприкой. Полейте рыбу растительным маслом, смазывая каждый кусочек. Тщательно втираем специи в мясо, оставьте мариноваться на 30 минут. Приготовьте кляр: Соедините в тарелке яйца, майонез и зернистую горчицу.

Отдельно смешайте муку с панировочными сухарями. Выложите на противень пергамент, смажьте его растительным маслом. Маринованную рыбу обваляйте в сухарях и муке, затем окуните в яичную смесь. Выложите рыбу на противень, накройте смоченным в воде пергаментом. Выпекайте хек в духовке при 180 градусах примерно 30 минут.

Совет:

Вместо хек можно использовать треску или минтай.

Добавьте в маринад свои любимые специи.

Подавайте рыбу с овощным гарниром или салатом.

Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.

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