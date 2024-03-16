Как приготовить диетические сырники с апельсиновой цедрой: простой рецепт
Кто не любит сырники? Этот нежный десерт с детства обожают и взрослые, и малыши. Я знаю, как многие люди ищут рецепты сырников без жарки на растительном масле. И вот он! Сегодня мы приготовим сырники в духовке.
Сырники по рецепту с сайта elle.ua получаются очень нежными, творожными и ароматными. Кстати, вы можете добавить в сырную массу другие ингредиенты: курагу, цукаты, орехи или сухофрукты. Экспериментируйте и обретайте свои идеальные сочетания.
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Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой или просто не любит жирную пищу.
Ингредиенты:
- 450-500 г сыра (лучше выбирать сухой и однородно-кремовый)
- 1 яйцо
- 50-80 г пшеничной муки (может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности сыра)
- 100 г сахара (или по вкусу)
- 50-75 г изюма (по желанию)
- 10 г ванильного сахара
- 1 щепотка соли
- Клубника, апельсиновая цедра (по желанию)
- Сметана (по желанию)
Приготовление:
- Разомните сыр вилкой, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и яйцо. Тщательно перемешайте.
- Добавьте муку и снова перемешайте до однородной массы. Чем лучше вымесите тесто, тем нежнее будут сырники.
- Сформируйте сырники желаемого размера. Из этого количества ингредиентов выходит 12-15 штук.
- Выложите сырники на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в духовке при 180°C в течение 20 минут (в режиме конвекции).
- Подавайте сырники еще теплыми с клубникой, апельсиновой цедрой или сметаной.
Приятного аппетита!
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