Как приготовить диетические сырники с апельсиновой цедрой: простой рецепт

Кто не любит сырники? Этот нежный десерт с детства обожают и взрослые, и малыши. Я знаю, как многие люди ищут рецепты сырников без жарки на растительном масле. И вот он! Сегодня мы приготовим сырники в духовке.

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Сырники по рецепту с сайта elle.ua получаются очень нежными, творожными и ароматными. Кстати, вы можете добавить в сырную массу другие ингредиенты: курагу, цукаты, орехи или сухофрукты. Экспериментируйте и обретайте свои идеальные сочетания.

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Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой или просто не любит жирную пищу.

Ингредиенты:

450-500 г сыра (лучше выбирать сухой и однородно-кремовый)

1 яйцо

50-80 г пшеничной муки (может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности сыра)

100 г сахара (или по вкусу)

50-75 г изюма (по желанию)

10 г ванильного сахара

1 щепотка соли

Клубника, апельсиновая цедра (по желанию)

Сметана (по желанию)

Приготовление:

Разомните сыр вилкой, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и яйцо. Тщательно перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте до однородной массы. Чем лучше вымесите тесто, тем нежнее будут сырники. Сформируйте сырники желаемого размера. Из этого количества ингредиентов выходит 12-15 штук. Выложите сырники на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 20 минут (в режиме конвекции). Подавайте сырники еще теплыми с клубникой, апельсиновой цедрой или сметаной.

Приятного аппетита!

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