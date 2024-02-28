Как приготовить домашние чебуреки: полезный рецепт
Кто не любит хрустящие, сочные чебуреки? Это блюдо с детства, знакомое всем, возбуждает аппетит и дарит ощущение домашнего уюта.
Сегодня я поделюсь с вами рецептом идеального теста для чебуреков, которое всегда получается мягким, эластичным и не рвется при жарке. А также расскажу, как приготовить сочную невытекающую начинку. Рецептом поделились на сайте przyslijprzepis.pl.
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Ингредиенты:
Для теста:
- 4 стакана муки;
- 320 мл воды;
- 1 яйцо;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 0,5 ч. ложки соли;
- 2 ст. ложки спирта или водки.
Для начинки:
- 500 г фарша (лопатка или шея);
- 2 большие луковицы;
- 2/3 стакана кефира;
- соль, перец по вкусу;
- 1 ч. ложка майорана;
- пучок кориандра;
- масло для жарки.
Приготовление:
Тесто:
- Воду посолите, добавьте масло, 0,5 стакана муки и перемешайте, чтобы не было комков. Слегка остудите.
- Добавьте яйцо, спирт, оставшуюся муку и замесите мягкое эластичное тесто.
- Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 1 час.
Начинка:
- Лук мелко нашинкуйте или натрите на терке.
- Измельчите кориандр.
- В фарш добавьте кефир, лук, зелень, тщательно перемешайте, приправьте по вкусу.
Формирование и жарка:
- Из теста сделайте "колбаску", разрежьте на 24 части.
- Каждую часть раскатайте в круг толщиной 1-2 мм.
- На половинку каждого кружочка выложите начинку.
- Защелкните края вилкой, чтобы начинка не вытекала.
- В сковороде разогрейте растительное масло.
- Обжарьте чебуреки по бокам до золотистого цвета.
- Выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Подавайте с чесночным соусом, кетчупом или вашими любимыми соусами.
Приятного аппетита!
Совет:
- Чтобы чебуреки получились еще более хрустящими, можете добавить в тесто 1 столовую ложку водки.
- Для аромата в начинку можно добавить 1/2 чайной ложки сушеного базилика.
- Не кладите слишком много начинки, иначе чебуреки могут разорваться при жарке.
- Жарьте чебуреки на среднем огне, чтобы они успели прокалиться внутри.
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