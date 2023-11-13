Как приготовить домашний кетчуп на зиму: простой рецепт

Домашний кетчуп – это идеальное дополнение к пицце, рагу, мясным блюдам или просто вкусной ложке. Что любопытно, его легко приготовить из доступных ингредиентов.

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Фудблогер Татьяна Квита поделилась этим вкусным рецептом на своей странице в Instagram. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь ароматным и вкусным домашним кетчупом без лишних хлопот.

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Из этой порции выходит около шести банок по 0,5л. Если вы хотите приготовить больше или меньше, просто умножьте или разделите указанные ингредиенты на необходимое количество.

Ингредиенты:

Помидоры – 4 кг

Лук – 1 кг

Чеснок – 10-15 зубчиков

Соль – 50 г

Сахар – 150 г

Черный перец

Прованские/итальянские травы

Сушеная гвоздика – 5 шт.

Уксус – 50 мл

Приготовление:

Сначала нарежьте помидоры и лук. Затем перенесите их в блендер и взбейте до однородной массы. Налейте получившуюся смесь в кастрюлю и варите примерно 40 минут, периодически помешивая. Тем временем взбейте в блендере чеснок с базиликом, добавьте в смесь и варите 30 минут. После чего снова взбейте томатную массу. Через 20 минут добавьте соль, сахар, гвоздику, прованские травы и уксус, перемешайте. Наполните банки полученной смесью, закройте крышкой и переверните на полотенце до полного охлаждения.

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