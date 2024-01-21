Как приготовить домашнюю нутеллу без сахара и варки всего за 2 минуты

Шоколадная паста – вкусный и полезный десерт, который можно приготовить дома. Она отлично подходит для бутербродов, тортов, кексов и других десертов.

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Домашняя шоколадная паста – это отличная альтернатива магазинным сладостям. Она вкусна, полезна и проста в приготовлении. Благодаря своим свойствам паста может использоваться в различных кулинарных рецептах, пишет sensatsiya.com.

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Ингредиенты

150 г фундука

100 г сливочного масла

5 чайных ложек какао

300 мл сгущенки

Приготовление

Измельчите фундук в блендере или кофемолке до консистенции жирной ореховой пасты. Добавьте к фундуковой пасте размягченное сливочное масло, сгущенку и какао. Взбейте все ингредиенты до однородной массы. Переложите готовую пасту в банку и храните в холодильнике.

Советы

Для более насыщенного шоколадного вкуса вы можете добавить к пасте немного шоколада или какао-порошка.

Если вы хотите, чтобы паста была более сладкой, добавьте к ней больше сгущенки.

Для более ласковой смеси пасту можно пропустить через сито.

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