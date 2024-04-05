Как приготовить гренки запеченной курицей: быстрый и сытный рецепт

Кто не любит горячие бутерброды? Это же просто палочка-выручалочка! Быстро, сытно, а главное – вкусно! А если еще и с хрустящей греночкой.

Рецептом очень простых, но невероятно аппетитных горячих бутербродов с курицей и творогом поделились на сайте cookpad.com.Вместо батона можно использовать ржаной хлеб – будет полезно. Начинку можно дополнять другими ингредиентами, например грибами, овощами, оливками. Вкусные бутерброды можно подавать с чаем, кофе или соком.

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Ингредиенты:

1/2 батона

2 яйца

100 г твердого сыра (моцарелла)

200 г куриного филе (запеченного или вареного)

2 ст. л. зеленые

Соль, перец по вкусу

1 ст. л. сметаны или майонеза (необязательно)

Приготовление:

Филе нарезаем мелкими кусочками, творог натираем на грубой терке, зелень мелко рубим. Соединяем филе, творог, яйца, зелень, соль, перец. По желанию прибавляем 1 ст. л. сметаны или майонеза. Все хорошо перемешиваем. Батон нарезаем ломтиками. Выкладываем начинку на ломтики батона. Выкладываем бутерброды на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в разогретой до 200°C духовке в течение 10-15 минут до золотистой корочки. Вынимаем из духовки и наслаждаемся!

Приятного аппетита!

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