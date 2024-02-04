Как приготовить идеальное гороховое пюре кремовой текстуры
Все мы знаем, что гороховая каша – это очень вкусно и сытно. Но многие не любят ее готовить, ведь это долго и скучно. Или горох варится часами, а все равно остается твердым.
Опытные хозяйки знают один секрет, как сварить гороховую кашу за 45 минут. Не переживайте, ни вкуса, ни запаха соды вы не почувствуете, пишет prostoway.
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Что вам понадобится:
- Горох (1-2 стакана)
- Вода
- Соль
- Сода (½ чайной ложки)
- Лук (по желанию)
- Сливочное масло или мясо (по желанию)
Как готовить:
- Засыпьте горох в кастрюлю и залейте крутым кипятком. Добавьте 1/2 чайной ложки соды, накройте крышкой и оставьте на 2 часа.
- Слейте воду, промойте горох и залейте холодной водой в соотношении 1 к 3.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Снимите пену, убавьте огонь и варите 45 минут.
- За 5 минут до готовности посолите кашу по вкусу.
- По желанию, можете обжарить лук и добавить его в готовую кашу. Также можно есть кашу со сливочным маслом или мясом.
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