rus
Українська
Рецепты

Как приготовить идеальное гороховое пюре кремовой текстуры

Игорь Романько

Как сделать крем-пюре из гороха

Все мы знаем, что гороховая каша – это очень вкусно и сытно. Но многие не любят ее готовить, ведь это долго и скучно. Или горох варится часами, а все равно остается твердым.

Опытные хозяйки знают один секрет, как сварить гороховую кашу за 45 минут. Не переживайте, ни вкуса, ни запаха соды вы не почувствуете, пишет prostoway.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Что вам понадобится:

  • Горох (1-2 стакана)
  • Вода
  • Соль
  • Сода (½ чайной ложки)
  • Лук (по желанию)
  • Сливочное масло или мясо (по желанию)

Как готовить:

  1. Засыпьте горох в кастрюлю и залейте крутым кипятком. Добавьте 1/2 чайной ложки соды, накройте крышкой и оставьте на 2 часа.
  2. Слейте воду, промойте горох и залейте холодной водой в соотношении 1 к 3.
  3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Снимите пену, убавьте огонь и варите 45 минут.
  4. За 5 минут до готовности посолите кашу по вкусу.
  5. По желанию, можете обжарить лук и добавить его в готовую кашу. Также можно есть кашу со сливочным маслом или мясом.

Советуем также обратить внимание на рецепт тушеного картофеля с мясом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт