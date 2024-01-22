Как приготовить идеальное тесто для пельменей и вареников: добавить всего один ингредиент

Пельмени и вареники – традиционные украинские блюда, которые любят и взрослые, и дети. Чтобы они получились вкусными и не разварились, важно правильно приготовить тесто.

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Один из секретов приготовления теста для пельменей и вареников без яиц – это добавить к нему немного крахмала. Крахмал придает тесту эластичность и прочность, а также помогает ему не развариться во время приготовления.

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Ингредиенты:

Мука пшеничная – 550 г

Крахмал картофельный – 3 столовые ложки

Вода – 350 мл

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Просейте муку в миску, добавьте крахмал и соль. Постепенно вливайте воду в муку, замешивая тесто до однородности. Замешанные тесто заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.

Совет:

Для того чтобы тесто было более эластичным, можно добавить в него 1 столовую ложку растительного масла.

Перед лепкой пельменей или вареников дайте постоять тесту при комнатной температуре в течение 30 минут.

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