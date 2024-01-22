Как приготовить идеальное тесто для пельменей и вареников: добавить всего один ингредиент
Пельмени и вареники – традиционные украинские блюда, которые любят и взрослые, и дети. Чтобы они получились вкусными и не разварились, важно правильно приготовить тесто.
Один из секретов приготовления теста для пельменей и вареников без яиц – это добавить к нему немного крахмала. Крахмал придает тесту эластичность и прочность, а также помогает ему не развариться во время приготовления.
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Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 550 г
- Крахмал картофельный – 3 столовые ложки
- Вода – 350 мл
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Просейте муку в миску, добавьте крахмал и соль.
- Постепенно вливайте воду в муку, замешивая тесто до однородности.
- Замешанные тесто заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.
Совет:
- Для того чтобы тесто было более эластичным, можно добавить в него 1 столовую ложку растительного масла.
- Перед лепкой пельменей или вареников дайте постоять тесту при комнатной температуре в течение 30 минут.
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