Как приготовить идеальный салат? Цезарь на Новый год: классический рецепт
Салат Цезарь – это одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Однако мало кто знает, что настоящий Цезарь готовится без курицы, креветок или томатов.
Салат Цезарь был создан в 1924 году итальянским ресторатором Цезарем Кардини в Калифорнии. Кардини подал салат своим клиентам, которые были очень довольны его вкусом. С тех пор салат Цезарь стал одним из самых популярных блюд во всем мире. Данным рецептом поделился Марк Черветти.
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Ингредиенты (на 4 порции)
- 100 г салата Романо
- 15 г пармезана
- 80 г сухариков
- 25 г филе анчоусов
- 1 зубчик чеснока
- 2 желтка
- 15 мл лимонного сока
- 10 мл вустерского соуса
- 80 г зернистой горчицы
- 30 мл оливкового масла
Приготовление
- В блендер положите филе анчоусов, пропущенный через пресс зубчик чеснока, вустерский соус, горчицу, 2 желтка и сок половинки лимона. Все хорошо взбейте.
- Продолжая взбивать, постепенно добавьте тоненькой струйкой оливковое масло. Должен получиться густой соус, похожий на домашний майонез.
- Порежьте листья салата, выложите на тарелку и полейте их соусом. Сверху положите сухарики и добавьте пармезан – хлопья или тертый на грубую терку.
Советы
- Для приготовления соуса можно использовать анчоусы в масле или соленом рассоле.
- Если вы не любите анчоусы, их можно заменить каперсами или оливками.
- Сухари для салата Цезарь можно приготовить самостоятельно или купить готовые.
- Пармезан можно заменить другим твердым сыром, например, грюйер или пекорино.
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