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Как приготовить идеальный салат? Цезарь на Новый год: классический рецепт

Игорь Романько

Как сделать классический салат Цезарь на новогодний стол

Салат Цезарь – это одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Однако мало кто знает, что настоящий Цезарь готовится без курицы, креветок или томатов.

Салат Цезарь был создан в 1924 году итальянским ресторатором Цезарем Кардини в Калифорнии. Кардини подал салат своим клиентам, которые были очень довольны его вкусом. С тех пор салат Цезарь стал одним из самых популярных блюд во всем мире. Данным рецептом поделился Марк Черветти.

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Ингредиенты (на 4 порции)

  • 100 г салата Романо
  • 15 г пармезана
  • 80 г сухариков
  • 25 г филе анчоусов
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 желтка
  • 15 мл лимонного сока
  • 10 мл вустерского соуса
  • 80 г зернистой горчицы
  • 30 мл оливкового масла

Приготовление

  1. В блендер положите филе анчоусов, пропущенный через пресс зубчик чеснока, вустерский соус, горчицу, 2 желтка и сок половинки лимона. Все хорошо взбейте.
  2. Продолжая взбивать, постепенно добавьте тоненькой струйкой оливковое масло. Должен получиться густой соус, похожий на домашний майонез.
  3. Порежьте листья салата, выложите на тарелку и полейте их соусом. Сверху положите сухарики и добавьте пармезан – хлопья или тертый на грубую терку.

Советы

  • Для приготовления соуса можно использовать анчоусы в масле или соленом рассоле.
  • Если вы не любите анчоусы, их можно заменить каперсами или оливками.
  • Сухари для салата Цезарь можно приготовить самостоятельно или купить готовые.
  • Пармезан можно заменить другим твердым сыром, например, грюйер или пекорино.

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