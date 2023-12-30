Как приготовить идеальный салат? Цезарь на Новый год: классический рецепт

Салат Цезарь – это одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Однако мало кто знает, что настоящий Цезарь готовится без курицы, креветок или томатов.

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Салат Цезарь был создан в 1924 году итальянским ресторатором Цезарем Кардини в Калифорнии. Кардини подал салат своим клиентам, которые были очень довольны его вкусом. С тех пор салат Цезарь стал одним из самых популярных блюд во всем мире. Данным рецептом поделился Марк Черветти.

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Ингредиенты (на 4 порции)

100 г салата Романо

15 г пармезана

80 г сухариков

25 г филе анчоусов

1 зубчик чеснока

2 желтка

15 мл лимонного сока

10 мл вустерского соуса

80 г зернистой горчицы

30 мл оливкового масла

Приготовление

В блендер положите филе анчоусов, пропущенный через пресс зубчик чеснока, вустерский соус, горчицу, 2 желтка и сок половинки лимона. Все хорошо взбейте. Продолжая взбивать, постепенно добавьте тоненькой струйкой оливковое масло. Должен получиться густой соус, похожий на домашний майонез. Порежьте листья салата, выложите на тарелку и полейте их соусом. Сверху положите сухарики и добавьте пармезан – хлопья или тертый на грубую терку.

Советы

Для приготовления соуса можно использовать анчоусы в масле или соленом рассоле.

Если вы не любите анчоусы, их можно заменить каперсами или оливками.

Сухари для салата Цезарь можно приготовить самостоятельно или купить готовые.

Пармезан можно заменить другим твердым сыром, например, грюйер или пекорино.

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