Как приготовить идеальный запеченный картофель: любимый рецепт Джейми Оливера

Картофель является отличным гарниром на обед или ужин, а запеченный картофель – это отличный способ поднять его вкусовые качества. Вот рецепт, учитывающий маленькие, но важные детали для усовершенствования простого вкуса жареного картофеля.

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Этот рецепт придаст ожесточенному картофелю новый вкус и хрустящую текстуру, создавая настоящее деликатесное блюдо. Попытайтесь приготовить ее по рецепту известного повара Джейми Оливера.

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Картофель с шалфеем и чесноком.

Ингредиенты:

2,5 кг картофеля

4 ст. ложки масла

Оливковое масло

1 головка чеснока

15 г свежего шалфея

Время: 1 час 30 минут Порции: 10

Инструкция:

Почистите картофель и уложите, не разрезая, в кипящую подсоленную воду. Варите в течение 15 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте высохнуть в течение двух минут. Аккуратно встряхните дуршлаг несколько раз, чтобы края картофеля стали шероховатыми – это обеспечит хрустящую корочку снаружи. Положите масло и одну столовую ложку оливкового масла на самый большой противень. Добавьте картошку, щедрую щепотку морской соли и черного перца. Перемешайте, чтобы картофель покрылся растительным маслом и приправами. Накройте картофель крышкой и оставьте на ночь в холодильнике. На следующий день разогрейте духовку до 180 градусов. Измельчите зубчики чеснока и добавьте на противень. Запекайте картофель в течение часа, или пока он не станет хрустящим и золотистым. Достаньте противень из духовки, осторожно раздавите каждую картофелину до половины с помощью пестика. Сбрызните листья шалфея маслом, чтобы придать им еще большую хрусткость. Посыпьте картофель шалфеем и запекайте еще 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте с любимым соусом, жареным мясом или овощами.

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